Скандал через костюми для лікарів: у МОЗ відповіли на звинувачення

Напередодні Олександра Устінова заявила, що МОЗ закупило захисні костюми для лікарів на 40% дорожче. У міністерстві вже відреагували на звинувачення депутатки.

За словами заступника міністра Світлани Шаталової, захисні медичні костюми вітчизняних виробників не відповідали вимогам, повідомляє "Укрінформ".

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Мовляв, за висновками Держспоживслужби, цей одяг робочий та не має повної ізоляції.

Щодо саме українських виробників – ми б з задоволенням купували українське, якби було підтвердження відповідності стандартам,

– підкреслила Шаталова.

Вона також запевнила, що МОЗ підтримує українських виробників. Й наголосила, що це питання потрібно обов'язково зрушити з місця та підготуватися до майбутніх викликів.

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Раніше з'явилася інформація про те, що МОЗ закупило одноразові костюми для лікарів за 488 гривень за штуку. Хоча українські виробники пропонували майже вдічі меншу ціну. А міжнародні організації – приблизно за 300 гривень.

Нардепка від "Голосу" Олександра Устінова підкреслила, що економія могла скласти 13,7 мільйона гривень, тож з'явилася би можливість придбати ще 50 тисяч костюмів. Однак, міністр охорони здоров'я Максим Степанов відмовився підписувати ці документи.

Депутатка також зазначила, що про фірму-переможницю та її власників майже нічого не відомо. 99% їхніх тендерів – захист від коронавірусу.