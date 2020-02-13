Як та куди скаржитись на лікарів

Часто люди не знають, що робити, коли в лікарні порушують їхні права. І недоброчесні лікарі та медичні працівники залишаються непокараними та продовжують погано працювати.

Як відстояти свої права пояснює hromadske з посиланням на Інституті аналітики та адвокації.

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Куди поскаржитися на дії медичних працівників? Є кільки варіантів, куди можна поскаржитись на дії лікарів:

Куди скаржитись на лікарів / фото: hromadske Також свою скаргу можна відправити до Міністерства охорони здоров'я онлайн. Як правильно написати скаргу? В скарзі має бути: прізвище, ім’я, по батькові;

ваше місце проживання;

суть скарги;

ваш підпис і дату подання. Якщо скарга електронна, то треба додати електронну пошту, на яку вам надішлють відповідь. Або як можна з вами зв’язатись в інший спосіб.

Що роботи якщо у вас вимагають хабар або гроші за безкоштовні послуги?

В такому випадку ви можете звернутися до НЗСУ. У контакт-центр НСЗУ можна подзвонити за номером 1677. Скаргу також можна подати онлайн. Перевірити, які послуги наразі є безоплатними, можна тут.

Ви можете подати до суду

Якщо вас не задовільняє рішення, яке прийняли за вашою скаргою – можете не пізніше ніж через місяць поскаржитись до органу або посадової особи вищого рівня. Також паралельно зі скаргою ви маєте право подати до суду на медичний заклад, де порушили ваші права.

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