Скільки часу потрібно людству, щоб приборкати коронавірус: прогнози ВООЗ

Для того, щоб взяти під контроль пандемію коронавірусу, можливо, потрібен період від чотирьох до п'яти років.

З такою заявою виступила одна з провідних вчених Всесвітньої організації охорони здоров'я Соума Свамінатан, пише The New York Post.

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Я б сказала, що через років чотири чи п'ять років ми змогли б контролювати (поширення коронавірус, – ред.)", – сказала вона, додавши, що у неї немає "магічної кулі передбачення" і вона не знає, чи погіршиться ситуація.

За її словами, на терміни боротьби з коронавірусом впливають різні фактори: мутації вірусу, які будуть прийматися обмежувальні заходи і коли буде винайдена вакцина.

Сваніматан також заявила, що потенційно пандемія коронавірусу може стати набагато серйознішою. А якщо SARS-Cov2 мутує, то вакцина не принесе бажаного результату.

Але, за її словами, нині вакцинація здається найкращим виходом, але водночас є багато "сумнівів" щодо її ефективності та безпеки, а також виробництва і справедливого розподілу.

Що відомо про розробку вакцини?

Раніше у ВООЗ заявляли, що на розробку щеплення проти COVID-19 потрібно близько року. Однак деякі виробники стверджують, що почнуть застосування її вже у 2020 році. Китай, Німеччина, Японія та Великобританія вже повідомили про початок клінічних досліджень вакцини проти коронавірусу на людях.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

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