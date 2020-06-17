Керівник фармацевтичної компанії AstraZeneca стверджує, що вакцина експериментальна проти коронавірусу, яка розробляється вченими Оксфордського університету забезпечить пацієнтам захист протягом року.

Йдеться про препарат під умовною назвою AZD1222, який створюють вчені Оксфордського університету, і нині його перевіряють більш ніж на 10 000 осіб, пише The Daily Mail.

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Наразі наукових доказів ефективності ліків ніхто не почув. Однак керівник фармацевтичного гіганта переконаний, що препарат зможе дати захист від інфекції на 12 місяців. Перші офіційні результати перевірки вакцини очікуються в серпні.

Договір про постачання вакцини

AstraZeneca зробила потужну ставку на успіх препарату, компанія вже уклала численні угоди з різними країнами світу про постачання мільярдів доз вакцини. Вона погодилася відправити в Німеччину, Францію, Італію і Нідерланди 400 мільйонів доз. Також уклали угоди на виробництво 400 мільйонів доз для США і 100 мільйонів для Великобританії, причому постачання має початися у вересні-жовтні.



За обіцянками виробника, вакцина проти коронавірусу буде діяти рік / unsplash

Крім того, в плани компанії входить виробництво близько мільярда доз вакцини для країн з низьким і середнім достатком вже в наступному році.

Як працює вакцина

Препарат є вакциною на основі рекомбінантного вірусного вектора. Дослідники беруть генетичний матеріал з коронавірусу і поміщають в інший модифікований вірус.

Потім отриманий розчин вводиться за допомогою уколу в розрахунку на те, що він викличе в організмі людини імунну реакцію проти вірусу SARS-CoV-2, і це дозволить організму вчасно його розпізнавати в майбутньому і знищувати. Ослаблений генетичним інжинірингом вірус із сімейства аденовірусів здатний викликати звичайні застуди.