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Скільки коронавірус тримається в повітрі після розмови з інфікованою людиною: дослідження

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Скільки вірус тримається в повітрі
Скільки вірус тримається в повітрі / Unsplash

Вчені вважають, що аерозольні частинки, які можуть містити коронавірус або будь-який інший вірус, затримуються в повітрі до 14 хвилин.

Втім, дослідження мало недолік, адже науковці не врахували рух повітря, зміни температури та інші важливі фактори, повідомляє PNAS.

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Як проводилось дослідження

Під час експерименту науковці попросили людей вести жваву дискусію, після чого за допомогою спеціальних лазерів заміряли, скільки у повітрі тримаються аерозольні частинки, які виділяються з роту людини в процесі розмови.

Виявилося, що лише за хвилину розмови в повітря викидається щонайменше 1000 мікрокрапель. Деякі з них тримаються на тому ж місці до 8 хвилин, а деякі – до 14. 

Попри те, що рух повітря та температура не враховувались, це ще одне дослідження, яке підкреслює важливість маски на хворій людині під час контакту з іншими людьми. 

Маска чи респіратор
Маска чи респіратор / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Профілактика захворювань Коронавірус COVID-19 дослідження Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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