Скільки шкідливих перекусів здатні зруйнувати ваш здоровий глузд: експеримент

Американські фахівці вирішили дослідити, чи заважає шкідлива їжа концентрації уваги та роботі мозку, а головне чи є допустима норма споживання шкідливої їжі.

Дослідники провели експеримент, який говорить про те, що якщо ви потребуєте концентрації уваги, або працюєте над важливими завданням, яке вимагає від вас зосередження чи активної мозкової діяльності, не слід обідати жирною їжею, пише Study Finds.

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Суть експерименту

Дослідження базується на даних понад 50 жінок, їх просили пройти тест, який фіксував зосередженість та уважність до та після прийому їжі.

Одна група учасниць обідала стравами з високим вмістом насичених жирів, друга група споживала страви тако ж вмісту, але приготовлені на соняшниковій олії, тобто містила ненасичені жири.

Обід складався з яєць, ковбасних виробів з індичого м'яса, підливи та печива (насиченого чи дієтичного у залежності від групи). Перекус обох груп містив 60 грамів жиру.

Такий перелік продуктів був обраний не дарма, оскільки вони відтворили вміст жиру в більшості основних страв швидкого харчування, зокрема таких як їжа Big Mac.



Насиченість жирів у їжі, яку ви споживаєте, впливає на роботу мозку / Фото Unsplash

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Результати дослідження

Учасниці, чий прийом їжі містив насичені жири, мали значно гірші результати тесту на уважність та розумову активність. Різниця результатів тестів в 11%.

Вчені припускають, причина такого результату в тому, що жирні кислоти взаємодіють безпосередньо з мозком.

Примітно, що для такого ефекту вистачає всього лиш одного перекусу з високим вмістом насичених жирів. Тому фахівці радять не їсти нічого шкідливого, якщо попереду якась важлива робота.

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