Скільки українців захворіли на гепатит С у 2020 році
Протягом січня-квітня 2020 року хронічний гепатит С зафіксовано у 1905 людей в Україні.
Гострий гепатит С в українців у 2020 році було зареєстровано у 139 людей. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я.
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У порівнянні з минулим роком в Україні було зафіксовано 473 випадки гострого гепатиту С. З них 12 у дітей віком до 17 років.
"Хронічний гепатит С було зареєстровано у майже 6 000 людей, з них 25 – серед дітей віком до 17 років", – додали в Центрі, описуючи ситуацію за 2019 рік.
За даними ВООЗ, 71 мільйон людей у світі страждає на хронічну інфекцію вірусу гепатиту С.
Вірус гепатиту С здебільшого передається статевим шляхом, від інфікованої матері дитини і через кров:
- під час вживання наркотиків ін’єкційно (спільне використання засобів для ін’єкцій);
- внаслідок повторного застосування або недостатньої стерилізації обладнання у медичних закладах;
- під час переливання неперевіреної крові та її компонентів.
Наголосимо, що вірус гепатиту С не передається через грудне молоко, харчові продукти, воду, під час безпечних контактів: обіймів, поцілунків, спільного вживання харчових продуктів та напоїв.
Засоби профілактики вірусу гепатиту С
- застосування бар’єрних контрацептивів;
- користування засобами одноразового (шприци, голки, крапельні системи, гінекологічні оглядові дзеркала тощо) та індивідуального (зубні щітки, леза для гоління, контактні лінзи) призначення;
- користування засобами індивідуального захисту (рукавички, окуляри, фартухи тощо);
- користування стерильним інструментарієм багаторазового призначення (манікюрне, стоматологічне, хірургічне, лабораторне обладнання, інструменти для пірсингу, татуажу тощо).
Вакцини проти гепатиту С не існує, тому профілактика полягає у зниженні ризику інфікування в медичних закладах і серед уразливих груп населення, наприклад людей, що вживають наркотики ін’єкційно,
– заявили в ЦГЗ.
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