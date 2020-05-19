Скільки українців захворіли на гепатит С у 2020 році

Протягом січня-квітня 2020 року хронічний гепатит С зафіксовано у 1905 людей в Україні.

Гострий гепатит С в українців у 2020 році було зареєстровано у 139 людей. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я.

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У порівнянні з минулим роком в Україні було зафіксовано 473 випадки гострого гепатиту С. З них 12 у дітей віком до 17 років.

"Хронічний гепатит С було зареєстровано у майже 6 000 людей, з них 25 – серед дітей віком до 17 років", – додали в Центрі, описуючи ситуацію за 2019 рік.

За даними ВООЗ, 71 мільйон людей у світі страждає на хронічну інфекцію вірусу гепатиту С.

Що таке гепатит?



Вірус гепатиту С здебільшого передається статевим шляхом, від інфікованої матері дитини і через кров: під час вживання наркотиків ін’єкційно (спільне використання засобів для ін’єкцій);

внаслідок повторного застосування або недостатньої стерилізації обладнання у медичних закладах;

під час переливання неперевіреної крові та її компонентів. Захворювання печінки запального характеру, як правило, вірусного походження. Вірус може спричиняти як гостру, так і хронічну інфекцію.Вірус гепатиту С здебільшого передається статевим шляхом, від інфікованої матері дитини і через кров:

Наголосимо, що вірус гепатиту С не передається через грудне молоко, харчові продукти, воду, під час безпечних контактів: обіймів, поцілунків, спільного вживання харчових продуктів та напоїв.

Засоби профілактики вірусу гепатиту С

застосування бар’єрних контрацептивів;

користування засобами одноразового (шприци, голки, крапельні системи, гінекологічні оглядові дзеркала тощо) та індивідуального (зубні щітки, леза для гоління, контактні лінзи) призначення;

користування засобами індивідуального захисту (рукавички, окуляри, фартухи тощо);

користування стерильним інструментарієм багаторазового призначення (манікюрне, стоматологічне, хірургічне, лабораторне обладнання, інструменти для пірсингу, татуажу тощо).

Вакцини проти гепатиту С не існує, тому профілактика полягає у зниженні ризику інфікування в медичних закладах і серед уразливих груп населення, наприклад людей, що вживають наркотики ін’єкційно,

– заявили в ЦГЗ.

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