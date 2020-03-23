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Скільки апаратів штучної вентиляції легенів є в Україні: відповідь МОЗ

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Апарати штучної вентиляції легенів / twitter.com/poroshenko

У Міністерстві охорони здоров’я України повідомили, скільки сьогодні апаратів штучної вентиляції легенів є в країні для боротьби з коронавірусом.

Заступник глави МОЗ, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що сьогодні в Україні є понад 3,5 тисячі апаратів, пише hromadske

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Віктор Ляшко
“У нас є 350 апаратів штучної вентиляції легенів у відділеннях інтенсивної терапії саме в інфекційних стаціонарах. У нас є 3,5 тисячі апаратів штучної вентиляції у відділеннях інтенсивної терапії, які переформатовуються, перепрофільовуються надалі, поза межами інфекційних стаціонарів”.

Також Ляшко повідомив, що апарати штучної вентиляції легенів є операційних, які сьогодні відмовились від планових операцій, на виконання рішення президента та постанови про карантин, "тому апарати на території України є".

Водночас, у МОЗ зазначили, що не всі лікарі вміють працювати з такими апаратами.

"Наше завдання — забезпечити апарати кваліфікованими спеціалістами, а також приладами, які замінюються і підлягають дезінфекції", – додав Ляшко.

Чому важливі апарати штучної вентиляції легенів? У ситуації з коронавірусом апарати штучної вентиляції легень критично важливі – вони є ключовим елементом у лікуванні людей, які хворіють на коронавірус та мають важкі ускладнення дихальної системи.

 

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Міністерство охорони здоров’я Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Здоров'я Віктор Ляшко Медицина
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