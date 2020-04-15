Скільки було б в Україні інфікованих коронавірусом без карантину: пояснення Ляшка

Після масового поширення коронавірусу та оголошення пандемії, Україна пішла на карантин. Триватиме він до 24 квітня. Якби його не запровадили, кількість інфікованих в Україні було б значно більшою.

Таку думку висловив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю НВ.

Читайте також Як перебігає коронавірус у людини та як змінюються симптоми впродовж хвороби: інфографіка

"Якщо ми подивимося на наше математичне моделювання, яке було зроблено в кінці лютого, то, станом на 12 квітня, ми повинні були б мати близько 17 тисяч коронавірусних хворих", – заявив Віктор Ляшко.

Важливо! Станом на 15 квітня в Україні зафіксовано 3764 випадки зараження коронавірусом. Від COVID-19 померли 108 осіб.

До слова У Києво-Печерській Лаврі вже заразилися коронавірусом майже 100 осіб: 2 людини померли

За його словами, запровадження карантину в Україні дозволило значно скоротити кількість інфікованих, а також швидкість поширення інфекції.

"Від 100 до 1 тисячі інфікованих та від 1 тисячі до 10 тисяч інфікованих ми йдемо повільніше, ніж інші країни, навіть наші сусіди з Європейського союзу. Це і є ефект превентивних заходів. Наприклад, від 100 до 1 тисячі ми пройшли за дев’ять днів. Італія – за п’ять днів. Тепер подивімося, за який час ми пройдемо від 1 тисячі до 10 тисяч. Іспанія, Італія пройшли за п’ять-сім днів. А від 10 тисяч до 20 тисяч і далі проходять швидше і швидше. Тому що зростає число контактів. У нас перша тисяча [у кого виявлений COVID-19] була 4 квітня", – відзначив Віктор Ляшко.



Карантин в Україні: головні заборони / Інфографіка 24 каналу

Читайте також Максимум, який може витримати Україна – середина травня, – соціолог Головаха про карантин

Також головний санітарний лікар наголосив на ще одному позитивному моменті карантину – зниження кількості інфікованих грипом та грипоподібними захворюваннями

"Іноді ось ці хвилі давали нам зростання захворювань у березні – на початку квітня. Зараз ми бачимо стрімке падіння. Це дало нам можливість вивільнити місця у відділеннях інтенсивної терапії, де повинні боротися з грипом та пневмоніями, що дозволяє перепрофілювати лікарні", – підсумував Віктор Ляшко.