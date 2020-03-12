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Скільки часу буде розроблятись вакцина проти коронавірусу: відповідь науковця

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Комісаренко про коронавірус / nas.gov.ua

Сучасна наука може дати можливість створити вакцину від хвороб за кілька місяці. Такі випадки нещодавно були й вакцини виявилися ефективними.

Про це розповів в ефірі програми "Право на владу" директор інституту біохімії імені О.В.Палладіна Сергій Комісаренко.

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За його словами нині вакцини розробляють набагато швидше.

 
Директор інституту біохімії імені О.В.Палладіна Сергій Комісаренко.
“Раніше вакцина коштувала 3-5 мільярди доларів та розроблялася 4-10 років. Нині за допомогою методів синтетичної біології та зворотної генетики це може відбутися за кілька місяців. Вже існують такі два приклади – вакцина проти особливо небезпечного грипу в Китаї та проти лихоманки Ебола в Африці”.

Він також додав, що вакцину проти Еболи зробили протягом 3 місяців і вона захистила усіх людей, яким була введена – близько 5000 осіб. 


Чому варто мити руки / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Коронавірус Covid-19 Профілактика захворювань Лікування
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