24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Скільки часу після одужання від коронавірусу людина залишається заразною

- Читать новость на русском
Коли людина перестає переносити коронавірус / Unsplash

У половини перехворіли COVID-19 вірус зберігається в організмі від одного до восьми днів, навіть після зникнення всіх симптомів.

До такого висновку дійшла група вчених в медичному центрі Пекіну. Результати їхнього дослідження опубліковані в журналі ATSJournals.

Також на тему: Через коронавірус зупинили випробування препаратів проти раку та інших хвороб

Медики проаналізували дані 16 пацієнтів, середній вік яких складав 35,5 років. Всі вони одужали й мали негативний вірусний статус. Захворювання у кожного проходило в різного ступеня тяжкості. Інкубаційний період становив в середньому п'ять днів, у всіх була підвищена температура, кашель, біль у горлі і задишка.

Повністю вірус з тіла зникав до 8 днів після зникнення симптомів. Тому один з авторів дослідження Ліксін Се порадив продовжити карантин після одужання пацієнта ще на один-два тижні.

Вченим поки незрозуміло, чи релевантні висновки дослідження до людей старшого віку, у яких імунна система слабша. Не виключено, що у них в організмі вірус зберігається довше.

Станом на 31 березня в Україні від коронавірусу вже одужали 8 людей. Їх усіх виписали з лікарні після двох негативних тестів на COVID-19.

коронавірсу як довго живе
За яких умов виживає коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Олександр Бевза
Теги: Лікування Новини Здоров'я Здоров'я Коронавірус COVID-19 Профілактика захворювань
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 06:50 Найбільші проблеми тільки починаються, – Фесенко про кризу в Україні
Новини України 10863
сьогодні , 18:01 Що приготувати на вечерю швидко і легко: рецепти страв
Food and Drinks 107450
сьогодні , 08:56 Скільки українців хворі на коронавірус за кордоном: свіжі дані МЗС
Лікування 20722
сьогодні , 16:13 Все про коронавірус: 12 корисних статей
Здорове життя 44008
сьогодні , 17:01 Коронавірус в Іспанії: за добу померла рекордна кількість людей
Здорове життя 50240
сьогодні , 13:19 Ринок землі: у Раді заблокували підписання закону
Новини України 11083
сьогодні , 09:06 Люди мають заробляти гроші: Шмигаль прогнозує послаблення карантину
Новини України 11259
сьогодні , 15:08 Коронавірус COVID-19: статистика захворюваності і смертності по країнах
Здорове життя 27570
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 16:13 Все про коронавірус: 12 корисних статей
Анастасія Лукашевська
30 березня 13:49 Обсервація чи самоізоляція: заходи, які зупинять поширення коронавірусу
Анастасія Лукашевська
29 березня 21:30 Як витримати карантин на самоті: практичні поради психолога
Євгенія Мазур
28 березня 07:30 До літа зараження COVID-19 спаде, але відновиться восени, – відверте інтерв'ю з вірусологинею
Альона Чернецька
27 березня 15:30 Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція
Анастасія Лукашевська

Новини
Більше новин
Залиште відгук