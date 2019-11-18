Надлишок цукру рекордно швидко порушує роботу вашого кишківника

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Цукор порушує роботу кишківника / pixabay.com

Всього два дні харчування продуктами з високим вмістом цукру здатні порушити роботу вашого кишківника. І якщо ви старанно дотримуєтеся збалансованого харчування впродовж тижня, а на вихідних їсте шкідливу їжу, то наслідки для здоров'я все ж будуть.

Дослідження канадських вчених з Альбертського університету свідчать, що споживання цукру збільшує ймовірність запалень в кишківнику та загалом погано впливає на його стан, якщо проблеми вже є.

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І хоч, багато людей вважають, що майже не їдять солодкого, а цукор не вживають взагалі – вони можуть помилятися, адже більшість звичних  продуктів та напоїв на прилавках магазину містять цукор та різні підсолоджувачі.

Суть експерименту

Всього два дні дієти з високим вмістом цукру викликали у гризунів коліт та симптоми захворювання кишківника, водночас у мишей на збалансованій дієті – подібної реакції не було.

Такі результати дублюють скарги пацієнтів, що страждають колітом.

Якщо раціон містить надлишок цукру хоча б короткий термін, то це загострює симптоми захворювань кишківника, – розповідає керівник дослідження Карен Медсен.

Таким чином, вчені оцінювали терміни за яких, споживання цукру завдає шкоди здоров’ю кишківнику.

Ймовірною причиною такої реакції на цукор є зміна мікрофлори, що й провокує запалення.

Показово, що вчені також помітили порушення імунної відповіді у мишей та значні пошкодження тканин кишківника.

Та ситуація змінювалася, коли дослідники змінили раціон з додаванням клітковини. Тоді симптоми загострювання зникали майже відразу.

Як висновок, вчені зазначають: якщо ви будні харчуєтеся добре та збалансовано, а на вихідних "даватимете собі волю" та будете їсти шкідливу їжу, то наслідки для здоров’я будуть неодмінно.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Медицина Здорове життя Профілактика захворювань дослідження Здорове харчування Шлунково-кишковий тракт
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