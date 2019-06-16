Скільки часу проводити на природі, щоб бути здоровішим

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Скільки часу треба бути на природі
Скільки часу треба бути на природі / pixabay.com

Двох годин на природі на тиждень виявилося достатньо для кращого самопочуття.

Британські вчені підрахували, скільки часу людині потрібно проводити на природі, щоб добре себе почувати. Дослідження опубліковане в Scientific Reports.

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Попередні дослідження показали, що жителі зелених районів рідше страждають від серцево-судинних захворювань, ожиріння, астми та діабету. Дослідники з Мічиганського університету з'ясували, що навіть 20-хвилинна прогулянка на природі значно знижує рівень "гормону стресу" – кортизолу.

На природі потрібно проводити не менше 2 годин на тиждень
На природі потрібно проводити не менше 2 годин на тиждень

Співробітники Ексетерського університету підтвердили їхні висновки на масштабній вибірці – в дослідженні, яке проводилося з 2014-го по 2016 рік, взяли участь 19 806 осіб.

Добровольці описували, скільки часу вони провели на природі за останній тиждень і як оцінюють своє фізичне і психічне здоров'я. В анкеті також були питання про спосіб життя, хронічних захворюваннях і шкідливі звички. 

via GIPHY

Вчені виявили кореляцію між часом, проведеним на природі, і хорошим самопочуттям. Дослідники помітили, що люди, які гуляли менше двох годин на тиждень, в середньому нічим не відрізнялися у своїх оцінках від тих, хто зовсім не виїжджав на природу. А дві годин на свіжому повітрі на тиждень покращували самопочуття.

Ефект не співвідносився з віком, статтю, місцем проживання, звичками й іншими чинниками.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Поради
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