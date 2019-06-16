Скільки часу проводити на природі, щоб бути здоровішим

Двох годин на природі на тиждень виявилося достатньо для кращого самопочуття.

Британські вчені підрахували, скільки часу людині потрібно проводити на природі, щоб добре себе почувати. Дослідження опубліковане в Scientific Reports.

Читайте також: Чому потрібно більше ходити пішки

Попередні дослідження показали, що жителі зелених районів рідше страждають від серцево-судинних захворювань, ожиріння, астми та діабету. Дослідники з Мічиганського університету з'ясували, що навіть 20-хвилинна прогулянка на природі значно знижує рівень "гормону стресу" – кортизолу.



На природі потрібно проводити не менше 2 годин на тиждень

Співробітники Ексетерського університету підтвердили їхні висновки на масштабній вибірці – в дослідженні, яке проводилося з 2014-го по 2016 рік, взяли участь 19 806 осіб.

Добровольці описували, скільки часу вони провели на природі за останній тиждень і як оцінюють своє фізичне і психічне здоров'я. В анкеті також були питання про спосіб життя, хронічних захворюваннях і шкідливі звички.

Вчені виявили кореляцію між часом, проведеним на природі, і хорошим самопочуттям. Дослідники помітили, що люди, які гуляли менше двох годин на тиждень, в середньому нічим не відрізнялися у своїх оцінках від тих, хто зовсім не виїжджав на природу. А дві годин на свіжому повітрі на тиждень покращували самопочуття.

Ефект не співвідносився з віком, статтю, місцем проживання, звичками й іншими чинниками.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.