Скільки часу та на яких поверхнях зберігається коронавірус Covid-19

З'ясували, як довго коронавірус зберігається на різних поверхнях, з якими найчастіше контактують люди в лікарнях, магазинах і транспорті.

MedScape опублікував дослідження, яке дає уявлення про те, як довго коронавірус може виживати поза організмом. ⁠

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На яких поверхнях коронавірус Covid-19 є активним

Коронавірус може залишатися на поверхнях – таких, як метал, скло або пластик – протягом дев'яти днів.⁠ ⁠Це у порівнянні з вірусами грипу, які можуть зберігатися на поверхні лише близько 48 годин! ⁠

Коронавірус Covi-19 може залишатися життєздатним у повітрі – до 3 годин, на міді – до 4 годин, на картоні – до 24 годин, а на пластику та нержавіючій сталі – до 2 – 3 днів. ⁠⠀

Поручні в транспорті, а також ручки дверей машин таксі можуть бути джерелами безконтактної передачі інфекції. Інфікований коронавірусом міг користуватися таксі добу назад, але ці поверхні можуть заражати інших пасажирів ще дві доби, якщо вони не були продезінфіковані.



Коронавіруси можуть бути активними на пластику понад 9 годин/Фото:Unsplash

Паперові гроші – це той же картон. Вони можуть розносити інфекцію добу, якщо купюра побувала в руках хворого коронавірусом.

Деякі коронавіруси довго не залишаються активними при температурі вище 86 градусів за Фаренгейтом (30 градусів Цельсія). ⁠ ⁠

Хороша новина в тому, що коронавіруси можуть бути ефективно знищені звичайними дезінфікуючими засобами. ⁠ ⁠



Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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