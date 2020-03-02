Скільки часу займає повне одужання від коронавірусу

У Всесвітній організації охорони здоров'я вирахували, що пацієнтам потрібно 20 днів, щоб повністю вилікуватися від коронавірусу нового типу.

Про це повідомив представник організації Тарік Язаревіч, передає "РИА Новости".

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"Відповідно до доступних нині досліджень, період повного одужання людини з моменту прояву симптомів становить приблизно 20 днів", – сказав він

На думку Язаревіча, ще рано говорити про вироблення імунітету проти коронавірусу, оскільки недуга практично не вивчена. Зараз Всесвітня організація охорони здоров'я з великою увагою ставиться до повідомлень про повторне зараження коронавірусом.

Через цю інформацію в ВООЗ рекомендують виписати тільки тих пацієнтів, які після одужання здали два тести на коронавірус з різницею в добу й отримали негативні результати.

Коронавірус Covid-19: коротко

Станом на 2 березня на коронавірус захворіло понад 89 тисяч людей, більшість із них – у Китаї.

Померли від хвороби понад 3000 людей, одужали – понад 30 000 осіб.

Впродовж кількох минулих днів вірус швидко поширився Європою, а Італія нині є епіцентром спалаху.

Станом на 2 березня в Україні не зафіксовано жодного випадку коронавірусу Covid-19.

20 лютого Україна евакуювала з китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців – вони 2 тижні проведуть в обсервації.

МЗС України радить утриматися від поїздок до країн, у яких зафіксували спалах коронавірусу.



Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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