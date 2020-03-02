Скільки часу займає повне одужання від коронавірусу
У Всесвітній організації охорони здоров'я вирахували, що пацієнтам потрібно 20 днів, щоб повністю вилікуватися від коронавірусу нового типу.
Про це повідомив представник організації Тарік Язаревіч, передає "РИА Новости".
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"Відповідно до доступних нині досліджень, період повного одужання людини з моменту прояву симптомів становить приблизно 20 днів", – сказав він
На думку Язаревіча, ще рано говорити про вироблення імунітету проти коронавірусу, оскільки недуга практично не вивчена. Зараз Всесвітня організація охорони здоров'я з великою увагою ставиться до повідомлень про повторне зараження коронавірусом.
Через цю інформацію в ВООЗ рекомендують виписати тільки тих пацієнтів, які після одужання здали два тести на коронавірус з різницею в добу й отримали негативні результати.
Коронавірус Covid-19: коротко
- Станом на 2 березня на коронавірус захворіло понад 89 тисяч людей, більшість із них – у Китаї.
- Померли від хвороби понад 3000 людей, одужали – понад 30 000 осіб.
- Впродовж кількох минулих днів вірус швидко поширився Європою, а Італія нині є епіцентром спалаху.
- Станом на 2 березня в Україні не зафіксовано жодного випадку коронавірусу Covid-19.
- 20 лютого Україна евакуювала з китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців – вони 2 тижні проведуть в обсервації.
- МЗС України радить утриматися від поїздок до країн, у яких зафіксували спалах коронавірусу.
Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу
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