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Скільки часу займає повне одужання від коронавірусу

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Скільки часу хворіють на коронавірус / Unsplash

У Всесвітній організації охорони здоров'я вирахували, що пацієнтам потрібно 20 днів, щоб повністю вилікуватися від коронавірусу нового типу.

Про це повідомив представник організації Тарік Язаревіч, передає "РИА Новости". 

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"Відповідно до доступних нині досліджень, період повного одужання людини з моменту прояву симптомів становить приблизно 20 днів", – сказав він

На думку Язаревіча, ще рано говорити про вироблення імунітету проти коронавірусу, оскільки недуга практично не вивчена. Зараз Всесвітня організація охорони здоров'я з великою увагою ставиться до повідомлень про повторне зараження коронавірусом.

Через цю інформацію в ВООЗ рекомендують виписати тільки тих пацієнтів, які після одужання здали два тести на коронавірус з різницею в добу й отримали негативні результати.

Коронавірус Covid-19: коротко

  • Станом на 2 березня на коронавірус захворіло понад 89 тисяч людей, більшість із них – у Китаї.
  • Померли від хвороби понад 3000 людей, одужали – понад 30 000 осіб.
  • Впродовж кількох минулих днів вірус швидко поширився Європою, а Італія нині є епіцентром спалаху.
  • Станом на 2 березня в Україні не зафіксовано жодного випадку коронавірусу Covid-19.
  • 20 лютого Україна евакуювала з китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців – вони 2 тижні проведуть в обсервації.
  • МЗС України радить утриматися від поїздок до країн, у яких зафіксували спалах коронавірусу.

Коронавірус
Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Профілактика захворювань
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