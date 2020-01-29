Скільки часу зберігається ефект від прийому психоделіків: дослідження

Терапію психоделічними препаратами медики будуть використовувати як паліативне лікування для поліпшення самопочуття хворих на рак. Нове дослідження доводить, що навіть одна доза псилоцибіну в поєднанні з психотерапією забезпечує позитивний ефект на п'ять років вперед.

Близько 40% хворих на рак демонструють ознаки депресії або тривожності, дізнавшись про свій діагноз, і ці переживання можуть негативно позначитися на результатах лікування, а в деяких випадках навіть призвести до суїциду, повідомляє New Atlas.

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Суть дослідження

Нова робота американських вчених описує експеримент, який розпочався у 2016 році. Тоді 29 добровольців взяли участь в дослідженні, під час якого одна група прийняла єдину дозу псилоцибіну, інша група отримала плацебо. Обидві групи пройшли курс психотерапії. Через пів року від 60% до 80% пацієнтів продемонстрували клінічно вагомі ознаки зниження депресії та тривожності.

Після чотирьох з половиною років були проведені нові дослідження тієї ж групи. З 29 хворих в живих залишилося 16, один з яких відмовився від участі, а інший помер до завершення збору даних.

Однак у решти були відзначені ті ж позитивні ефекти, що і в первинному дослідженні. Крім того, більшість учасників назвали участь в експерименті одним з найбільш значущих дослідів у своєму житті.

Психоделіки – що це? Клас психоактивних речовин, що змінюють сприйняття і впливають на емоційний стан та багато психічних процесів. Психоделіки можуть вводити людину в змінені стани свідомості, але в цілому вони, як правило, вважаються безпечними в контексті виникнення залежності.

Вчені підкреслюють, що вплив психоделіків не виявився б таким істотним, якби воно не супроводжувалося курсом психотерапії. Такий результат дослідники пояснюють тим, що психоделіки відрізняються від інших психіатричних ліків, через те, що їх дія дуже залежить від контексту приймання. Традиційні препарати, зокрема, антидепресанти, впливають на біологічні процеси, які призводять до психологічних і поведінкових змін незалежно від контексту призначення.

Як саме єдина доза псилоцибіну в поєднанні з психотерапією забезпечила такий значний ефект через п'ять років, все ще залишається загадкою. Ймовірно, психоделіки модифікують ділянки мозку, що відповідають за обробку інформації. Для остаточної відповіді на це питання слід провести більш масштабні дослідження.

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