Скільки держава заплатить медзакладам за лікування пацієнтів: прайс-лист

З 2020 року пологи, лікування інсульту та інфаркту – стануть безкоштовними. НСЗУ платитиме медзакладам за кожну надану послугу пацієнтам. Держава гарантує чіткий перелік тарифів та послуг.

Уляна Супрун повідомила попередні суми, які сплачуватиме НСЗУ за послуги медзакладів.

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Пацієнт отримує якісну медичну послугу, а платить — НСЗУ – Національна служба здоров'я України.

Відтак, з 2020 року за програмою медичних гарантій, НСЗУ платитиме 8500 грн — за пологи, 19 500 грн — за лікування одного інсульту, 15 800 грн — за лікування інфаркту.

Програма медичних гарантій стане альтернативою безкоштовній медицині, адже матиме чіткий перелік послуг, які гарантує держава і чіткі тарифи для закладів, які укладуть договори НСЗУ.

Уляна Супрун “Пацієнтам не доведеться платити за ці послуги зі своєї кишені — вони вже заплатили зі своїх податків. Медики зможуть отримати підвищену оплату праці у залежності від якості і кількості наданих послуг.”

Чіткий перелік послуг, які передбачатиме програма медичних гарантій, стане відомий, коли Верховна Рада ухвалить бюджет на 2020 рік.

До неї мають увійти послуги первинної, амбулаторно-поліклінічної, стаціонарної медичної допомоги, а також екстреної, паліативної медичної допомоги та реабілітації.

Програма покриватиме:

лікування гострого мозкового інсульту;

лікування гострого інфаркту міокарда;

допомогу в пологах та неонатальну допомогу;

ендоскопічні обстеження, спрямовані на ранню діагностику онкологічних захворювань.

За перераховані послуги медзаклади будуть отримувати оплату від НСЗУ за пріоритетним тарифом. Тобто пацієнт отримувати послуги безкоштовно. Отримати їх можна буде за направленням сімейного лікаря.

З 2020 року без направлення спеціалізовану медичну допомогу пацієнти, у разі необхідності, зможуть отримати у таких лікарів: акушера-гінеколога, стоматолога, педіатра, психіатра, нарколога. А також — при невідкладному стані.

Якщо ж пацієнт звертається до вузького спеціаліста без направлення сімейного лікаря — ці послуги оплачуватимуться в касі за визначеними тарифами.



Послуги вузькопрофільних спеціалістів оплачуватимуться в касі

Наразі пацієнти можуть отримати ряд послуг безоплатно — на рівні сімейної медицини.

"Якщо в медзакладі вимагають або будуть вимагати кошти за вже оплачені послуги — можна звернутися на гарячу лінію 1677. НСЗУ має право розірвати договір із медзакладом-порушником, а це означатиме повну втрату фінансування", – зазначає Уляна Супрун.

Також екс-міністерша нагадала, що для того аби отримувати фінансування у 2020 році, лікарні мають автономізуватися, стати комунальними некомерційними підприємствами, під’єднатися до електронної системи охорони здоров’я, комп’ютеризуватися та укласти договір з НСЗУ.