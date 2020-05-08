Скільки днів очікувати результат ПЛР-тестування на коронавірус в Україні

Результати ПЛР-тестування потрібно очікувати максимум до 3-4 днів в залежності від навантажень на лабораторію.

Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов на брифінгу у п'ятницю, 8 травня.

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Важливо! Станом на 8 травня в Україні підтвердили 14 195 випадків захворювання на коронавірус, з них 361 закінчився летально. 2 706 людей одужали. Додамо, що з кількості хворих 2 758 – це медичні працівники.

За його словами, всього в Україні ПЛР-тестування проводять 59 лабораторій з різною формою власності.

Найбільше досліджень проводять Чернівці, Тернопіль, Вінниця, Херсон і Черкаси, що обумовлено кількістю захворювань.

"Залежно від навантажень на лабораторію іноді ПЛР-тестування очікують до 3-4 днів максимум", – додав Степанов.

Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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