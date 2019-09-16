Скільки грошей планують виділити на охорону здоров'я у 2020 році

В державному бюджеті України на 2020 рік на охорону здоров'я планують виділити 90 мільярдів гривень.

Зазначимо, що це на 5 мільярдів менше, ніж цьогорічне фінансування (95,08 мільярдів гривень).

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Як планують розподілити державні кошти на охорону здоров'я

Лікарні та санаторно-курортні – понад 6 мільярдів гривень.

Санітарно-профілактичні та протиепідемічні заходи – 3 мільярди 712 мільйонів гривень.

Поліклініки, амбулаторії, швидка та невідкладна допомога – 117 мільйонів гривень.

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері охорони здоров'я – 532 мільйони гривень.

Інша діяльність у сфері охорони здоров'я 79 мільярдів 461 мільйон гривень.



Фінансування охорони здоров'я у 2020 році

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