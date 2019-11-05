Скільки грошей виділять на медицину у 2020 році

У Бюджеті-2020 на охорону здоров’я заклали 113,3 мільярда гривень. Це на 15,1 мільярда більше, ніж у 2019 році.

Про це розповів прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на презентації проєкту Бюджету на 2020 рік.

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Екстрена медицина

За його словами, у наступному році пріоритетом для уряду буде екстрена медицина.

Прем'єр-міністр України Олексій Гончару “Тому що дуже багато українців не доїжджають до лікарень. Система зараз неефективна і статистика лякає. Ми маємо цю ситуацію виправити. Для цього ми виділили частину ресурсів. Іншу частину ми будемо залучати з інших джерел”.

Саме на екстрену медицину закладено 1,9 мільярда гривень, з них 900 мільйонів на закупівлю карет швидкої допомоги та 1 мільярд на відкриття нових відділень екстреної допомоги.

У 2020 році планують закупити 470 "швидких", та відкрити 25 відділень екстреної медицини.

Доступні ліки

Гончарук зазначив, що уряд й надалі планує розвивати програму "Доступні ліки". Особливо для літніх та малозабезпечених людей. У наступному році її планують збільшити втричі. Крім того уряд зверне увагу на мережу, якою ці ліки будуть розповсюджуватися.

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