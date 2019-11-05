Скільки грошей виділять на медицину у 2020 році

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Гроші на медицину в Бюджеті-2020
Гроші на медицину в Бюджеті-2020 / unsplash.com

У Бюджеті-2020 на охорону здоров’я заклали 113,3 мільярда гривень. Це на 15,1 мільярда більше, ніж у 2019 році.

Про це розповів прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на презентації проєкту Бюджету на 2020 рік.

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Екстрена медицина

За його словами, у наступному році пріоритетом для уряду буде екстрена медицина.

 
Прем'єр-міністр України Олексій Гончару
“Тому що дуже багато українців не доїжджають до лікарень. Система зараз неефективна і статистика лякає. Ми маємо цю ситуацію виправити. Для цього ми виділили частину ресурсів. Іншу частину ми будемо залучати з інших джерел”.

Саме на екстрену медицину закладено 1,9 мільярда гривень, з них 900 мільйонів на закупівлю карет швидкої допомоги та 1 мільярд на відкриття нових відділень екстреної допомоги.

У 2020 році планують закупити 470 "швидких", та відкрити 25 відділень екстреної медицини.

Доступні ліки 

Гончарук зазначив, що уряд й надалі планує розвивати програму "Доступні ліки". Особливо для літніх та малозабезпечених людей. У наступному році її планують збільшити втричі. Крім того уряд зверне увагу на мережу, якою ці ліки будуть розповсюджуватися.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Бюджет 2020 Олексій Гончарук Бюджет Гроші Здоров'я Новини Здоров'я Кабінет Міністрів України Медицина
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