Скільки коштує лікування від COVID-19 та які умови в палатах: розповідь киянина, який одужав

Наразі найбільшу кількість підтверджених діагнозів на COVID-19 за добу від початку спалаху в Україні зафікссували вчора, 23 квітня – 578 нових випадків. За цю ж добу одужали 80 людей, а за увесь період – 504 українців.

Серед тих, хто 23 квітня отримав негативний результат на COVID-19 – киянин Віктор Фантаєв. Вчора його виписали з лікарні. Про своє самопочуття, лікування і умови в медзакладі він розповів в коментарі 24 каналу.

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► Самопочуття

Киянин зазначив, що зараз почуває себе добре, є залишковий кашель. Але за клінічними показниками – цілком здоровий, температура – 36,6. За його словами, хвороба зайняла приблизно 22 дні.

Спочатку у мене були не типові симптоми: вологий кашель, нежить. На третій день з'явився сухий кашель, стан погіршився – почало ламати тіло. Тоді я звернувся до лікаря. Але температури в мене на той момент не було. За 2 дні в мене ще більше погіршився стан, мені зробили ПЛР-тест. Стан кращим не ставав, тому сімейний лікар наполіг на госпіталізації,

– розповів Фантаєв.

Він додав, що не знає, де міг заразитися та виключає поїздку за кордон як причину.

"За кордоном я був більш ніж 2 місяці тому – варіант зараження через це "відпадає". Щодо того, від кого я міг заразитися – в мене цілком немає підозр. Насамперед, я дотримувався карантину. Не можу сказати, що я весь час перебував вдома, але в магазин я ходив вночі, пересувався на машині. У мене був дуже вузький контакт: сім'я та 2 людини поза нею. Ніхто до мене не хворів. Але, на жаль, захворіли ті, з ким я контактував. Протягом минулих ефірів я говорив, що все добре. Але вже 21 квітня госпіталізували мого товариша", – розповів Фантаєв.



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► Умови в медзакладі

Фантаєв зазначив, що лікували його у 4-й лікарні Солом'янського району Києва.

"Щодо умов. Спочатку, коли приїздиш в лікарню і в тебе не підтверджений діагноз – то кладуть в палату, щоб ти був один. На жаль, кімнати дійсно у плачевному стані. Найбільше мені приносили дискомфорт – це ліжка, вони були дуже незручні, дуже старі. Коли у мене підтвердили діагноз, мене перевели в бокс, де умови вже були комфортні. А те, що воно зовні не дуже виглядає – це вже інше питання. У товариша, який у лікарні на Ризькій – теж більш-менш прийнятні умови", – розповів киянин.

Дивіться відео: як виглядала палата, де лікувався Віктор Фантаєв

Дивіться відео: як виглядає 4-а лікарня Солом'янського району

► Якість та ціна лікування

"Щодо лікування. Ще раз повторю: я дійсно вдячний лікарям, працювали професіонали, які хвилювалися та боролися", – наголосив киянин.

Щодо забезпечення ліками: більшість мені надала лікарня. Але є те, що в лікарні закінчується, і доводиться купувати. Або ж щось, чого, в принципі, немає в лікарні. Наприклад, у мене було 2 типи інгаляції, тому один із засобів я мусив купувати сам, бо його в лікарні не було. На лікування в плані ліків я витратив трішки більше ніж тисячу гривень. Вважаю, що це дуже мало,

– розповів Віктор Фантаєв.

Дивіться відео: киянин, який одужав від COVID-19, розповів про лікування і умови в медзакладі