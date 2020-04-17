Скільки коштує зробити ПЛР-тест на коронавірус в Україні: відповідь очільника МОЗ Степанова
Тестування на коронавірус в Україні, як експрес, так і ПЛР (полімеразна ланцюгова реакція), є безкоштовним. Забезпечує це система охорони здоров’я.
Про це розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу 17 квітня.
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Те, що стосується тестувань на коронавірус, то вони всі є безкоштовними. Є чіткий алгоритм, яким чином роблять тест на коронавірус. Тобто за появи відповідних симптомів система охорони здоров’я Вам зробить безкоштовно ці тести,
– зауважив він.
Водночас міністр наголосив, що будь-які зловживання щодо цього – неможливі. Якщо є такі випадки, очільник МОЗ попросив звертатися на гарячу лінію МОЗ: 0 800 505 201.
"Будемо розбиратися щодо кожного випадку", – підсумував Степанов.
Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповідав, що результати ПЛР-тестів на коронавірус будуть готовими або того ж дня, або наступного вранці. За його словами, зразки відбирають після госпіталізації та доправляють до вірусологічної лабораторії. Там, дотримуючись процедури, матеріали досліджують.
Також Ляшко зазначав, що зразки на ПЛР-тест беруть у кожної людини з підозрою на коронавірус, тобто за будь-якої пневмонії.
Окрім того, тест роблять людям з симптомами тяжких гострих респіраторних захворювань:
- висока температура,
- сухий кашель,
- ускладнене дихання.
Це три головних симптоми, в інших випадках рішення ухвалює лікар.
Цікаво У Львові запустили дві лабораторії, в яких ПЛР-тести роблять протягом дня
У чому полягає різниця між тестами на коронавірус / Інфографіка 24 каналу
Брифінг очільника МОЗ Степанова щодо ситуації з коронавірусом в Україні: відео
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