Скільки людей гине через лікарські помилки

Щороку в країнах з низьким та середнім рівнем доходів від неправильної медичної допомоги помирають 2,6 мільйона людей – це щонайменше 5 випадків на хвилину.

У 4 з 10 випадках шкоду пацієнтам завдають під час первинної або амбулаторної допомоги. Найбільш згубні випадки пов’язані з визначенням діагнозу, призначенням та використанням ліків.

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Шкоду тільки від неправильного використання ліків оцінюють у 42 мільярди доларів, розповів гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебреісус, передає DW.



Від лікарських помилок кожну хвилину вмирає 5 людей

Також Гебреісус додав, що близько чверті пацієнтів отримують ускладнення через недотримання правил безпеки під час хірургічних процедур. Це призводить до мільйона смертей під час або одразу після операції.

ВООЗ закликала країни світу вжити заходів для зменшення шкоди від неправильного лікування. В організації додали, що це зокрема дозволить зекономити, бо подолання наслідків неправильного лікування є дуже дорогим.

Також раніше президент Володимир Зеленський своїм указом зробив 17 вересня Днем безпеки пацієнтів.

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