Скільки людей одержимі сексом

Одержимість сексом значно поширеніша, ніж це раніше вважалося. Від цього розладу страждають кожен 10 чоловік та кожна 12 жінка.

10% чоловіків і 7% жінок не можуть нормально контролювати свої сексуальні думки і позиви, йдеться у результатах дослідження Університету Міннесоти.

Читайте також: Назвали користь дошлюбного сексу

Здорове сексуальне життя має безліч переваг для психічного та фізичного здоров'я людини, але коли секс починає займати всі думки, то він негативно впливає на повсякденне життя і роботу, що руйнівно впливає на людину.

Причому сексуальна одержимість впливає на різні групи, особливо сексуальні і расові меншини, в різних пропорціях. Тому у цього феномену можуть бути різні причини і сценарії розвитку.



10% чоловіків і 7% жінок залежні від сексу

Сексуальну одержимість іноді називають гіперсексуальністю, проте цей розлад не визнається наукою і не включений до списку психічних і сексуальних порушень. Але психіатри висловлюють побоювання з приводу того, що кількість жертв цього порушення зростає, а в деяких країнах світу, включаючи США, відкриваються спеціальні реабілітаційні центри для лікування сексуальної одержимості.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.