Скільки людей одержимі сексом

59 Читать новость на русском
Залежність від сексу
Залежність від сексу / pixabay.com

Одержимість сексом значно поширеніша, ніж це раніше вважалося. Від цього розладу страждають кожен 10 чоловік та кожна 12 жінка.

10% чоловіків і 7% жінок не можуть нормально контролювати свої сексуальні думки і позиви, йдеться у результатах дослідження Університету Міннесоти.

Читайте також: Назвали користь дошлюбного сексу

Здорове сексуальне життя має безліч переваг для психічного та фізичного здоров'я людини, але коли секс починає займати всі думки, то він негативно впливає на повсякденне життя і роботу, що руйнівно впливає на людину. 

Причому сексуальна одержимість впливає на різні групи, особливо сексуальні і расові меншини, в різних пропорціях. Тому у цього феномену можуть бути різні причини і сценарії розвитку. 

10% чоловіків і 7% жінок залежні від сексу
10% чоловіків і 7% жінок залежні від сексу

Сексуальну одержимість іноді називають гіперсексуальністю, проте цей розлад не визнається наукою і не включений до списку психічних і сексуальних порушень. Але психіатри висловлюють побоювання з приводу того, що кількість жертв цього порушення зростає, а в деяких країнах світу, включаючи США, відкриваються спеціальні реабілітаційні центри для лікування сексуальної одержимості.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
WBA забрала чемпіонський пояс в Усика та віддала його росіянину Лєбєдєву
сьогодні
4796
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Секс
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
27 квітня 15:41 Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
Юліана Вінтюк 10611
Як вийти з Великого посту без шкоди для здоров’я: дієві секрети від експертів
26 квітня 16:01 Як вийти з Великого посту без шкоди для здоров’я: дієві секрети від експертів
Настя Сукач 2393
Медична реформа: що зміниться після виборів та чи можливий "відкат" назад
25 квітня 21:01 Медична реформа: що зміниться після виборів та чи можливий "відкат" назад
Світлана Попова 8065
Вибори президента України: як прийняти програш свого кандидата
22 квітня 10:48 Вибори президента України: як прийняти програш свого кандидата
2593
Правильне харчування навесні: як вберегтися від анемії та допомогти імунітету
20 квітня 15:41 Правильне харчування навесні: як вберегтися від анемії та допомогти імунітету
Оксана Вербіцька 3396
Новини
Більше новин
Залиште відгук