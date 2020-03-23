Скільки людей переносять коронавірус безсимптомно: нові дані

Кожен третій позитивний аналіз на коронавірус був узятий в пацієнтів, які не мали симптомів. Китайські лікарі називають їх "тихими переносниками".

Китайська газета South China Morning Post з посиланням на засекречені архіви уряду Китаю повідомляє, що справжній масштаб і кількість так званих "тихих переносників" коронавірусу набагато вища, ніж це вважалося раніше.

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Зокрема, кожна третя людина з Covid-2019 не мала симптомів. Можна припустити, скільки в реальності тих, у кого цих аналізів не проводили. Якщо людина не демонструє симптомів цієї інфекції й не вступав у контакт з хворими, аналізу у неї не беруть через брак тестів.



У кожного третього хворого не було симптомів коронавірусу / istockphoto.com

До кінця лютого в Китаї позитивні аналізи на коронавірус виявили у 43000 осіб, які не мали симптомів. В офіційну статистику вони не потрапили, і в ній як і раніше були 81000 хворих. Це відкриття може зробити істотний вплив на ті стратегії, що зараз використовують держави для стримування епідемії коронавірусу.

Вчені поки не мають єдиної думки про те, яку роль відіграють в поширенні хвороби безсимптомні носії, і наскільки вони заразні. Деякі з них вважать, що заразні, а інші наполягають, що зараження відбуваються після кашлю та чхання, тобто вже на стадії хвороби.

У свою чергу Всесвітньої організації охорони здоров'я вважає, що безсимптомна передача зустрічається "екстремально рідко".

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