Скільки людей ставлять собі невірний діагноз через Google – дослідження

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Люди схильні вигадувати собі смертельні хвороби / ivona3.bigmir.net

Сучасні люди мають безлімітний доступ до інформації. Якої, на щастя, чи на жаль, є величезна кількість. 50 років тому мало хто міг мріяти про такі обсяги даних, досліджень та головне про їх доступність.

Дослідники, про яких пише Study Finds вирішили перевірити, як люди шукають інформацію про своє самопочуття.

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Суть дослідження

В опитуванні взяли участь 2000 осіб.

65% опитаних заявили, що використовували Google для самодіагностики.

43% учасників дійшли висновку, що серйозно хворі.

Більшість же погодилися з тим, що такий пошук у результаті приніс більше шкоди, ніж користі. 

74% визнали, що після цього почали хвилюватися ще більше.


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Цікаво, що медичні поради й інформація, яку учасники опитування знайшли у Google, виявилася правдивою менш ніж у 40% випадків.

Дослідження є доказом того, що все ж не варто приписувати собі вигадані захворювання. Краще звернутися до фахівця та перевірити своє здоров’я без зайвих нервувань.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Техно Здорове життя Здоров'я Новини Здоров'я дослідження Інтернет Google
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