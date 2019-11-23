Скільки людей ставлять собі невірний діагноз через Google – дослідження

Сучасні люди мають безлімітний доступ до інформації. Якої, на щастя, чи на жаль, є величезна кількість. 50 років тому мало хто міг мріяти про такі обсяги даних, досліджень та головне про їх доступність.

Дослідники, про яких пише Study Finds вирішили перевірити, як люди шукають інформацію про своє самопочуття.

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Суть дослідження

В опитуванні взяли участь 2000 осіб.

65% опитаних заявили, що використовували Google для самодіагностики.

43% учасників дійшли висновку, що серйозно хворі.

Більшість же погодилися з тим, що такий пошук у результаті приніс більше шкоди, ніж користі.

74% визнали, що після цього почали хвилюватися ще більше.



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Цікаво, що медичні поради й інформація, яку учасники опитування знайшли у Google, виявилася правдивою менш ніж у 40% випадків.

Дослідження є доказом того, що все ж не варто приписувати собі вигадані захворювання. Краще звернутися до фахівця та перевірити своє здоров’я без зайвих нервувань.

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