Скільки людей в Україні пройшли лікування від раку

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Лікування раку
Лікування раку / np.pl.ua

В Україні на обліку майже 1 мільйон людей з онкологічною патологією, які успішно пройшли лікування і мають ознаки ремісії.

Щороку близько 140 тисяч українців вперше дізнається про виявлення в них онкозахворювання, повідомляє МОЗ України. 

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Зазначимо, що сьогодні, 4 лютого, в Україні – Всесвітній день боротьби проти раку.

У липні 2019 року запрацює програма "Безкоштовна діагностика". За направленням сімейного лікаря можна буде пройти обстеження на найбільш розповсюджені види онкології. 

У відомстві наголошують, що попередження хвороб і раннє виявлення є одними із ключових завдань трансформації охорони здоров’я.

Нині в Україні є 30 медичних онкологічних закладів, в яких надається спеціалізована високотехнологічна онкологічна допомога. 

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Теги: Здоров'я Міністерство охорони здоров’я Лікування Онкозахворювання Медицина
Джерело: Здоров'я 24
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