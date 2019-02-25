Скільки людей померли від кору в Україні

З початку 2019 року на кір захворіли 24 042 людини – 10 588 дорослих та 13 454 дитини. Спочатку спалаху хвороби померло 30 людей.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

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За минулий тиждень (18-24 лютого) на кір захворіла 2751 людина – 1 313 дорослих та 1 438 дітей, це на 15,7% менше у порівнянні з показниками попереднього тижня (8-16 лютого), та померла одна людина. У Міністерстві охорони здоров’я зауважують, що найчастіше на кір хворіють діти, які вчасно не отримали другу дозу вакцини.



Кір в Україні

Кір – що це? Інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто при чханні, кашлі або розмові хворого. Вірус кору може жити в повітрі та на поверхнях до двох годин.

Щоб вберегтись від кору потрібно зробити дві дози вакцини, які захищають від хвороби на усе життя. Ревакцинація не потрібна, якщо вам зробили таке щеплення в дитинстві (1 і 6 років).

Симптоми кору

Спочатку спалаху інфекції в Україні захворіло більше людей, ніж у всій Європі разом.

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