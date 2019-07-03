Скільки людей захворіли на правець в Україні цього року

На правець 2019 року захворіли п'ятеро людей в Україні, одна людина померла.

Останній випадок очікує на результати лабораторного дослідження. Випадки зафіксовано на Київщині, Миколаївщині, Вінниччині, Львівщині та Закарпатті.

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Як можливо інфікуватися правцем?

Інфікуватися спорами бактерій Clostridium tetani – збудником правцю, він живе у ґрунті й потрапляють всередину організму людини через різні ушкодження шкіри, навіть звичайні порізи. можна в будь-якій точці планети. Запобігти захворюванню можна вчасною вакцинацією в дитинстві та системною ревакцинацією через кожні 10.



Симптоми правця

Протягом останніх трьох років кількість вакцинованого населення зростає. Так, у 2016 році охоплення щепленнями від правцю дітей до одного року складало лише 21%, тоді як у 2018 році цей показник сягає 69,3%.

Проте колективного імунітету від правцю бути не може – захисту потребує кожна людина! Від людини до людини це захворювання не передається.

Коли робити щеплення?

Відповідно до національного календаря щеплень, вакцинувати дітей для профілактики правця необхідно у віці 2, 4, 6 і 18 місяців (чотири щеплення). У віці 6 і 16 років необхідна ревакцинація.



Коли робити щеплення

Надалі доросла особа повинна кожні 10 років ревакцинуватися вакциною АДП-М, яка формує імунітет проти дифтерії та правця. Вакцинація за Календарем профілактичних щеплень для дітей та ревакцинація дорослих проводяться за державні кошти.

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