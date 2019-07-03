Скільки людей захворіли на правець в Україні цього року
На правець 2019 року захворіли п'ятеро людей в Україні, одна людина померла.
Останній випадок очікує на результати лабораторного дослідження. Випадки зафіксовано на Київщині, Миколаївщині, Вінниччині, Львівщині та Закарпатті.
Більше про захворювання: Правець: симптоми та причини важкої хвороби
Як можливо інфікуватися правцем?
Інфікуватися спорами бактерій Clostridium tetani – збудником правцю, він живе у ґрунті й потрапляють всередину організму людини через різні ушкодження шкіри, навіть звичайні порізи. можна в будь-якій точці планети. Запобігти захворюванню можна вчасною вакцинацією в дитинстві та системною ревакцинацією через кожні 10.
Протягом останніх трьох років кількість вакцинованого населення зростає. Так, у 2016 році охоплення щепленнями від правцю дітей до одного року складало лише 21%, тоді як у 2018 році цей показник сягає 69,3%.
Проте колективного імунітету від правцю бути не може – захисту потребує кожна людина! Від людини до людини це захворювання не передається.
Коли робити щеплення?
Відповідно до національного календаря щеплень, вакцинувати дітей для профілактики правця необхідно у віці 2, 4, 6 і 18 місяців (чотири щеплення). У віці 6 і 16 років необхідна ревакцинація.
Надалі доросла особа повинна кожні 10 років ревакцинуватися вакциною АДП-М, яка формує імунітет проти дифтерії та правця. Вакцинація за Календарем профілактичних щеплень для дітей та ревакцинація дорослих проводяться за державні кошти.
Чому не варто вірити антивакцинальникам: 10 фактів про користь щеплень
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.