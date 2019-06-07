Скільки людина з'їдає мікропластику за рік: приголомшливі дані

Щороку людина в середньому споживає з їжею або вдихає до 120 тисяч частинок мікропластику. До такого невтішного висновку прийшла група канадських вчених після проведеного ними дослідження.

Експерти з Університету Вікторії провели метааналіз 26 наукових робіт, присвячених поширенню пластика в навколишньому середовищі, пише журнал Environmental Science and Technology.

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Вони зіставили цю інформацію з дієтою середньостатистичного жителя США і прийшли до висновку, що в рік людина споживає близько сотні тисяч частинок мікропластика.

Дослідження виявило основні джерела мікропластику – морепродукти, бутильована вода, цукор, кухонна сіль, мед, алкоголь і повітря.

Ймовірно, мікропластик надходить і з іншими продуктами на кшталт м'яса, злаків або овочів, але про їх забрудненні поки немає інформації.

В результаті вийшло, що чоловіки і жінки в США споживають 121 тисячу і 98 тисяч часток на рік відповідно.

У хлопчиків і дівчаток показники нижче 81 тисяч і 74 тисяч часток на рік відповідно. Приблизно половину з цієї кількості люди вдихали, а друга половина надходила з їжею і рідиною.

При цьому люди, які купують бутильовану воду, споживають додаткові 90 тисяч мікрочастинок.

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