Скільки має тривати ідеальний секс

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Тривалість сексу
Тривалість сексу / pixabay.com

Найкращою тривалістю сексу, яка дає можливість отримати максимальне задоволення від інтиму обом партнерам, є 24 хвилини і 12 секунд.

Таблоїд The Sun посилаючись на дослідження вчених одного з наукових установ Данії, розповіли про пріоритетні моделі сексуальної поведінки.

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Експерти визначили найпопулярніші аксесуари для інтиму, а також ідеальну тривалості статевого акту. Близько 13% опитаних висловилися за секс з роботизованою лялькою.

Також респондентам подобається віртуальний секс і використання для досягнення оргазму різних іграшок з пультом управління.

65% подобається секс в автомобілі
65% подобається секс в автомобілі

Регулярний оргазм відчувають близько 50% людей, майже 65% – подобається секс в автомобілі, чверть респондентів не проти нецензурної лексики під час сексу. Також 25% опитаних користуються секс-іграшками, і близько 18% – коли-небудь займалися сексом на роботі.

Також вчені спростували міф про важливість розміру статевого члена, більшість жінок назвали більш пріоритетним поведінку партнера і різноманітність в ліжку.

via GIPHY

Цікавило вчених і питання оптимальної тривалості статевого акту для обох партнерів. Згідно з отриманою статистикою, ідеальна тривалість статевого акту – 24 хвилини і 12 секунд.

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя Секс
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