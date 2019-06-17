Скільки має тривати ідеальний секс

Найкращою тривалістю сексу, яка дає можливість отримати максимальне задоволення від інтиму обом партнерам, є 24 хвилини і 12 секунд.

Таблоїд The Sun посилаючись на дослідження вчених одного з наукових установ Данії, розповіли про пріоритетні моделі сексуальної поведінки.

Читайте також: Скільки потрібно займатися сексом у вашому віці

Експерти визначили найпопулярніші аксесуари для інтиму, а також ідеальну тривалості статевого акту. Близько 13% опитаних висловилися за секс з роботизованою лялькою.

Також респондентам подобається віртуальний секс і використання для досягнення оргазму різних іграшок з пультом управління.



65% подобається секс в автомобілі

Регулярний оргазм відчувають близько 50% людей, майже 65% – подобається секс в автомобілі, чверть респондентів не проти нецензурної лексики під час сексу. Також 25% опитаних користуються секс-іграшками, і близько 18% – коли-небудь займалися сексом на роботі.

Також вчені спростували міф про важливість розміру статевого члена, більшість жінок назвали більш пріоритетним поведінку партнера і різноманітність в ліжку.

Цікавило вчених і питання оптимальної тривалості статевого акту для обох партнерів. Згідно з отриманою статистикою, ідеальна тривалість статевого акту – 24 хвилини і 12 секунд.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.