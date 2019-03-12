Скільки можна випити алкоголю за вечір: норма від ВООЗ

Якщо мова йде про алкоголь, то немає безпечної дози. Є стандартна доза алкоголю, яку організм здатний переробити без значної шкоди.

Спеціаліст із неінфекційних захворювань Бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні Анастасія Думчева назвала "більш-менш" безпечну дозу, пише Радіо Свобода.

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Мова йде про стандартну дозу, яка дорівнює 10 грамам чистого спирту.

Тобто це:

• 25 мілілітрів міцних спиртних напоїв (40 градусів)

• 100 мілілітрів вина

• 330 мілілітрів пива

У ВООЗ рекомендують жінкам за раз не споживай більше, ніж дві стандартні дози.

Чоловікам радять обмежитися трьома стандартними дозами.

Організм може переробити одну таку дозу в середньому протягом години. Але варто врахувати й фізіологічні особливості людини, тому час може відрізнятися.

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