Скільки можна випити алкоголю за вечір: норма від ВООЗ

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Назвали "більш-менш" безпечну дозу алкоголю
Назвали "більш-менш" безпечну дозу алкоголю / unsplash.com

Якщо мова йде про алкоголь, то немає безпечної дози. Є стандартна доза алкоголю, яку організм здатний переробити без значної шкоди.

Спеціаліст із неінфекційних захворювань Бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні Анастасія Думчева назвала "більш-менш" безпечну дозу, пише Радіо Свобода.

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Мова йде про стандартну дозу, яка дорівнює 10 грамам чистого спирту.

Тобто це:

• 25 мілілітрів міцних спиртних напоїв (40 градусів)
• 100 мілілітрів вина
• 330 мілілітрів пива

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У ВООЗ рекомендують жінкам за раз не споживай більше, ніж дві стандартні дози.

Чоловікам радять обмежитися трьома стандартними дозами.

Організм може переробити одну таку дозу в середньому протягом години. Але варто врахувати й фізіологічні особливості людини, тому час може відрізнятися.

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Теги: Новини Здоров'я Здорове життя Здоров'я Алкоголь ВООЗ
Джерело: 24 Канал
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