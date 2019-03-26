Скільки можна вживати яєць на тиждень: неочікувані висновки

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Скільки можна вживати яєць на тиждень
Скільки можна вживати яєць на тиждень / unsplash.com

Про те, скільки можна їсти яєць на день/тиждень, досі точаться дискусії. Одні дієтологи радять їсти не більше двох яєць на день, інші ж радять не вживати понад три на тиждень.

Американські вчені провели експеримент та встановили оптимальну кількість вживання цього продукту, пише Science Daily.

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Участь в дослідженні взяли 30 тисяч людей. Вчені проаналізували ці дані, які збирали протягом 17 років.

Вони зазначили, що жовток великого яйця містить 186 міліграмів холестерину, а от споживання понад 300 міліграмів збільшує ризик виникнення серцево-судинних захворювань на 17%. При цьому підвищується ризик передчасної смерті – на 18%.

Відповідно, вживання 3–4 яєць збільшує ризику появи серцево-судинних захворювань на 6%, передчасної смерті від будь-яких причин – на 8%.

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Якщо щодня з’їдати по два яйця щодня, то ризик розвитку серцево-судинних захворювань і передчасної смерті зростає відразу на 27% і 34%.

Варто зауважити, що вчені не враховували такі фактори як вік, фізична активність, наявність високого артеріального тиску і наявність шкідливих звичок.

Та попри це, висновок залишається таким: чим більше людина з’їдає яєць, тим це є небезпечніше.

Оптимально вживати 2-3 яйця на тиждень.

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Теги: Здорове харчування Здоров'я Новини Здоров'я Серцево-судинні захворювання дослідження
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