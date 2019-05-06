Скільки м'яса можна їсти щодня

1125 Читать новость на русском
Скільки їсти м'яса
Скільки їсти м'яса / pixabay.com

Експерти з здорового харчування назвали кількість м'яса, яку можна з'їдати за добу людям, без шкоди для здоров'я.

Останнє дослідження Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) стверджує, що оброблене м'ясо може підвищити ризик виникнення раку. Але однозначної думки про повну відмову від м'яса немає. Все залежить від кількості і якості цього продукту, пише BBC.

Читайте також: Вчені виявили нову небезпеку м'яса

М'ясо є відмінним джерелом білка і надає багато важливих вітамінів і мінералів, які наш організм потребує для росту і роботи. Червоне м'ясо, таке як баранина, яловичина, свинина та оленина, є багатим джерелом заліза і важливе для запобігання анемії. 

Скільки їсти м'яса
Не варто їсти понад 70 грамів м'яса на день

Недавні дослідження показали, що люди, які їли близько 76 грамів червоного і обробленого м'яса в день, мали підвищений ризик розвитку раку кишечника порівняно з тими, хто їв близько 21 граму на день.

Якщо перевести у страви: 

Дві тонкі скибочки ростбіфу = 60 г

Одна свиняча сосиска = 50 г

Одна порція соусу Болоньєзе = 60г

Одна відбивна = 70г

Один шматочок шинки = 25г

Національна служба охорони здоров'я Великобританії рекомендує тим, хто регулярно їсть більше 90 грамів червоного або обробленого м'яса щодня, зменшити цю кількість через підвищиний ризик раку товстої кишки. А від обробленого м'яса краще відмовитися назавжди. 

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Список загиблих в авіакатастрофі у "Шереметьєво": чи є серед них українці (оновлено)
сьогодні
5927
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове харчування
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Віруси, які викликають рак: профілактика та лікування
5 травня 19:40 Віруси, які викликають рак: профілактика та лікування
Олександр Бевза 5359
Вірус папіломи людини: все про статеве захворювання, яким інфіковані 80% людей
4 травня 21:42 Вірус папіломи людини: все про статеве захворювання, яким інфіковані 80% людей
Олександр Бевза 14428
Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
27 квітня 15:41 Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
Юліана Вінтюк 11097
Як вийти з Великого посту без шкоди для здоров’я: дієві секрети від експертів
26 квітня 16:01 Як вийти з Великого посту без шкоди для здоров’я: дієві секрети від експертів
Настя Сукач 2488
Медична реформа: що зміниться після виборів та чи можливий "відкат" назад
25 квітня 21:01 Медична реформа: що зміниться після виборів та чи можливий "відкат" назад
Світлана Попова 9462
Новини
Більше новин
Залиште відгук