Скільки насправді повинна жити людина: відповідь вчених

Нове дослідження доводить, що тривалість життя визначена нашим ДНК. Згідно з новим методом, який розробили вчені, "природний" життєвий цикл людини триває 38 років.

Австралійські дослідники оцінили життєвий цикл різних видів живих істот шляхом аналізу їх ДНК і виявили, що наприклад мамонт, ймовірно жив близько 60 років, а кити спроможні прожити понад два століття.

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Знаючи термін життя різних видів живих організмів, можна вибудувати ефективні природоохоронні стратегії.

Відтак, автори дослідження пропонують дізнаватися ці дані із ДНК.

Вони застосували до геному 252 видів тварин з відомою тривалістю життя. Для цього вони застосували метод епігенетичних годин, який базується на вікових змінах в малюнку метильних міток.



Метильні мітки ДНК містять інформацію про тривалість життя організмів

Для визначення тривалості життя достатньо даних щодо метилювання ДНК в 42 генах.

Попри те, що метилювання ДНК пов'язане зі старінням та тривалістю життя, у жодному дослідженні досі не використовували його як метод оцінки життєдіяльності тварин.

Однак, цього разу вчені застосували такий метод оцінки й отримали цікаві дані.

Зокрема, виявилось, що для кита тривалість життя складає 268 років – це на 57 років більше, ніж у найстаршої особини виду.

Для мамонтів оцінка склала 60 років, що приблизно відповідає тривалості життя сучасного африканського слона.



Неандерталець – вимерлий вид із роду Люди

"Природна" тривалість життя людини – 38 років. Приблизно така продовжуваність життя була характерною для наших вимерлих родичів – Неандертальців і Денисівців,

– йдеться в дослідженні.

Завдяки цивілізації та медицині сучасні люди живуть набагато довше.

За останні 200 років середня тривалість життя людей зросла більш ніж удвічі. Людина наразі єдиний вид, який є винятком з правила.