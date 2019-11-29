Скільки побачень в Tinder закінчуються сексом

603 Читать новость на русском
Секс і Tinder / unsplash.com

Норвезькі психологи з'ясували, скільки тіндер-метч (збігів) і побачень закінчуються близькістю – сексом на одну ніч або відносинами.

У дослідженні брали участь 269 студентів (62% – дівчата), які хоча б раз знайомилися через додаток для побачень.

Також на тему: Як Tinder може вам нашкодити

З'ясувалося, що Метч (збігів) може бути скільки завгодно, але лише близько 50% закінчуються зустріччю в офлайні. І зовсім небагато побачень стають початком чогось більшого.

via GIPHY

За статистикою, тільки 20% побачень закінчуються сексом. Та лише 25% користувачів додатка сподіваються знайти в ньому потенційного партнера для відносин.

Що таке Tinder? Це популярний мобільний додаток, платформа для швидких зустрічей\побачень з людьми, що перебувають недалеко від вас. В Україні додаток почав працювати з 2015 року.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Як правильно пити таблетки та капсули
29 листопада
4313
Автор: Олександр Бевза
Теги: Техно Інтернет Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Секс Додатки Психологія сім'ї
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
26 листопада 19:47 У яких продуктах найбільше корисних жирів: відповідь експерта
Юлія Девда 1400
20 листопада 08:51 Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
Олександр Бевза 31263
19 листопада 17:43 Небезпечний вірус Коксакі: симптоми та шляхи зараження
Ірина Полицька 64619
19 листопада 13:58 Вірус Коксакі в Україні у 2019: все, що відомо про хворобу
Анастасія Кушпіт 5589
18 листопада 09:51 Аутизм у дітей: що це таке, основні симптоми та до кого звертатись
Катерина Петренко 7542
Новини
Більше новин
Залиште відгук