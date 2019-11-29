Скільки побачень в Tinder закінчуються сексом

Норвезькі психологи з'ясували, скільки тіндер-метч (збігів) і побачень закінчуються близькістю – сексом на одну ніч або відносинами.

У дослідженні брали участь 269 студентів (62% – дівчата), які хоча б раз знайомилися через додаток для побачень.

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З'ясувалося, що Метч (збігів) може бути скільки завгодно, але лише близько 50% закінчуються зустріччю в офлайні. І зовсім небагато побачень стають початком чогось більшого.

За статистикою, тільки 20% побачень закінчуються сексом. Та лише 25% користувачів додатка сподіваються знайти в ньому потенційного партнера для відносин.

Що таке Tinder? Це популярний мобільний додаток, платформа для швидких зустрічей\побачень з людьми, що перебувають недалеко від вас. В Україні додаток почав працювати з 2015 року.

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