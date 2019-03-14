Скільки повинні спати діти в різному віці: відповідь Комаровського

Повноцінний сон важливий для фізичного та емоційного розвитку малюка. Немовлята сплять більшу частину доби, у той час як школярам достатньо 9-11 годин. Тому, аби виховати здорову й розумну дитину, батькам варто уважно стежити за її графіком сну та оберігати від недосипання.

Український дитячий лікар Євген Комаровський розповів про повноцінний сон дітей та причини його дефіциту.

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Немовлята сплять досить багато, проте вони часто прокидаються, щоб поїсти. Новонародженому малюкові важливо повноцінно і достатньо харчуватися і багато відпочивати. Водночас, старші діти більш активні і багато часу проводять у школі, відвідують різні гуртки та секції, граються з однолітками. Тому, часу на сон у них залишається менше.

Малечі у будь-якому віці потрібен повноцінний сон, аби залишатися здоровими та сповненими сил. Дітлахи, які не висипаються, з більшою ймовірністю будуть мати проблеми в школі і будуть розвиватися повільніше, аніж однолітки.

Окрім того, батьки мають встановити регулярний графік сну для дітей старшого віку, а також стежити, аби вони не засиджувалися допізна за комп'ютером чи гаджетами.

Скільки годин повинні спати діти у різному віці?

Новонароджені – 15-18 годин на добу;

Діти до 1 року – 12-14 годин на добу;

Від 3 до 6 років – 10-12 годин на добу;

Від 7 до 12 років – 10-11 годин на добу;

Від 12 до 18 років – 8-9 годин на добу.

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Чому у дітей виникає дефіцит сну?

За словами Євгена Комаровського, майже 90% дітей сплять менше, аніж потрібно у їхньому віці. Є кілька причин, чому у дітей з'являється недосипання:

– висока загруженість протягом дня,

– розлади сну,

– відсутність режиму дня,

– залежність від комп'ютера, телевізора, телефону,

– сильна завантаженість домашніми завданнями.

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