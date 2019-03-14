Скільки повинні спати діти в різному віці: відповідь Комаровського
Повноцінний сон важливий для фізичного та емоційного розвитку малюка. Немовлята сплять більшу частину доби, у той час як школярам достатньо 9-11 годин. Тому, аби виховати здорову й розумну дитину, батькам варто уважно стежити за її графіком сну та оберігати від недосипання.
Український дитячий лікар Євген Комаровський розповів про повноцінний сон дітей та причини його дефіциту.
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Немовлята сплять досить багато, проте вони часто прокидаються, щоб поїсти. Новонародженому малюкові важливо повноцінно і достатньо харчуватися і багато відпочивати. Водночас, старші діти більш активні і багато часу проводять у школі, відвідують різні гуртки та секції, граються з однолітками. Тому, часу на сон у них залишається менше.
Малечі у будь-якому віці потрібен повноцінний сон, аби залишатися здоровими та сповненими сил. Дітлахи, які не висипаються, з більшою ймовірністю будуть мати проблеми в школі і будуть розвиватися повільніше, аніж однолітки.
Окрім того, батьки мають встановити регулярний графік сну для дітей старшого віку, а також стежити, аби вони не засиджувалися допізна за комп'ютером чи гаджетами.
Скільки годин повинні спати діти у різному віці?
Новонароджені – 15-18 годин на добу;
Діти до 1 року – 12-14 годин на добу;
Від 3 до 6 років – 10-12 годин на добу;
Від 7 до 12 років – 10-11 годин на добу;
Від 12 до 18 років – 8-9 годин на добу.
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Чому у дітей виникає дефіцит сну?
За словами Євгена Комаровського, майже 90% дітей сплять менше, аніж потрібно у їхньому віці. Є кілька причин, чому у дітей з'являється недосипання:
– висока загруженість протягом дня,
– розлади сну,
– відсутність режиму дня,
– залежність від комп'ютера, телевізора, телефону,
– сильна завантаженість домашніми завданнями.
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