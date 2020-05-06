Скільки медиків хворіють на коронавірус у всьому світі

З початку пандемії коронавірусу захворіли щонайменше 90 тисяч медичних працівників по всьому світу. Та померли близько 260 медсестер.

Про це повідомляє Міжнародна рада медичних сестер (ICN).

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У звіті йдеться, що основною причиною інфікування медперсоналу є дефіцит засобів індивідуального захисту.

ICN закликає уряди вести точніші записи, щоб запобігти поширенню коронавірусу серед медичного персоналу і пацієнтів. При цьому зазначається, що надані дані не охоплюють усі країни світу.

Кількість випадків інфікування працівників охорони здоров'я зросла з 23 тисяч, і ми вважаємо, що їх понад 90 тисяч, але це все ще занижена оцінка, оскільки вона охоплює не всі країни світу,

– йдеться в заяві виконавчого директора ICN Говарда Кеттона.

Зазначимо, що тільки в Україні вже 2 551 працівник медичної сфери захворів на COVID-19.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

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