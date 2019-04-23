Скільки разів на день потрібно відвідувати вбиральню для сечовипускання

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Kюдина повинна мочитися від 6 до 8 разів за добу.
Kюдина повинна мочитися від 6 до 8 разів за добу. / pixabay.com

Чи помічали, що всі люди мають дуже різну потребу в частоті відвідин вбиральні для сечовипускання? Ваша подруга бігає в туалет 5 разів за час вашого 2-годинного шопінгу, а ось ваш начальник, наприклад, за весь день може ні разу не відлучитися з робочого місця.

Чому так відбувається і що вважати нормальним, розповіла уролог Дарина Чернишова.

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Доросла людина повинна мочитися від 6 до 8 разів за добу. Все залежить від деяких особливостей:

1. Скільки ви п'єте. Якщо ви вирішили дотримуватися рекомендацій лікарів і вживати не менше 2 літрів води на добу. То перший час ви будете відвідувати туалет досить часто, поки організм не адаптується до водного навантаження.

2. Що ви п'єте. Якщо ваш день починається і закінчується чашкою міцної кави або чаю, а протягом робочого дня ви випиваєте ще чашок 5 підбадьорливого напою – не дивуйтеся, що відвідування туалету стане вкрай частим. До речі, кока-кола, какао і енергетики теж стимулюють діурез (утворення сечі). Аналогічно діє алкоголь (про пиво то всім відомо?).

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3. Хвороби. Діабет призводить до збільшення об'єму сечі. Один з перших симптомів діабету – сильна спрага і часті походи в туалет. Причиною – надлишок глюкози в крові, яка виводиться з сечею і притягує з собою молекули води. Сечові інфекції або аденома передміхурової залози теж сприяють частого сечовипускання.

4. Ліки. Діуретики – речовини, які стимулюють утворення сечі, часто призначаються пацієнтам, які мають високий тиск.

5. Звичка. Якщо з дитинства людина звикла відвідувати вбиральню 2 рази на добу, то ймовірно її сечовий міхур "розтягнувся" і звик вміщати великі обсяги сечі. Нерозумно очікувати від такої людини нормальної частоти сечовипускань. 

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Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Лікування
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