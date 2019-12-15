Скільки разів на день потрібно їсти людям з діабетом: нові норми

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Харчування при діабеті / pixabay.com

Діабет 2 типу є одним з найбільш поширених метаболічних станів. По всьому світу понад 400 мільйонів людей живуть з цим захворюванням. Зазвичай лікарі рекомендували їм є шість разів на день, але тепер норми переглянули.

Група дослідників з Тель-Авівського університету в Ізраїлі висунула гіпотезу про те, що прийом їжі тричі на день, може допомогти фізіологічним процесам краще синхронізуватися і зменшити кількість інсуліну, йдеться в журналі DiabetesCare

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Як проходило дослідження?

У своєму дослідженні вчені розділили учасників на дві групи і випадковим чином розподілили їх, щоб вони дотримувалися або типової дієти з шістьма прийомами їжі на день, або дієти з трьома прийомами їжі в день.

 
Цукровий діабет другого типу – що це?
Це метаболічний стан, при якому організм не здатний в достатній мірі переробляти глюкозу (цукор). Через це рівень цукру в крові постійно високий.
Якщо його не встановити вчасно, це може призвести до різних ускладнень, включаючи гіперглікемію, гіпертонію та проблеми із зором.

При триразовому харчуванні учасники повинні були дотримуватися планової дієти, яка, імовірно, більше відповідала природній схильності людей до того, щоб їсти більше вранці й менше ввечері й вночі. Ця дієта передбачає сніданку з хлібом, фруктами та солодощами рано вранці, великого обіду і легкої вечері, в якій не повинно бути крохмалистої їжі, солодощів або фруктів.

Симптоми діабету
Симптоми діабету

Результати дослідження

Ті хворі на діабет, які дотримувалися типовою дієти з шести прийомів їжі, не худнули і не мали кращого рівня цукру в крові. Однак ті, хто їв три рази в день, спостерігали зворотний ефект: вони втрачали вагу і значно покращали рівень цукру в крові.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Діабет Дієти
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