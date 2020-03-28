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Скільки співробітників ООН захворіли на COVID-19: цифра

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86 працівників ООН заразилися коронавірусом / Getty images

У світі триває пандемія коронавірусу. COVID-19 масово інфікуються жителі різних країн, серед них – представники міжнародних організацій. Так, в ООН вже 86 співробітників заразилися коронавірусом.

Більшість інфікованих працівників Організації Об’єднаних Націй проживають у Європі. Про це пише Associated Press.

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Втім, інфіковані співробітники ООН є також в Африці, Азії, США та на Близькому Сході.

Щоб зменшити поширення коронавірусу серед працівників, практично усіх перевели на дистанційну роботу з дому. Так, штаб-квартиру ООН у Нью-Йорку, яку вдень зазвичай відвідують майже 11 тисяч осіб, 27 березня відвідали лише 140 людей.

Увага! У США, де кількість інфікованих коронавірусом найбільша у світі, найгірша ситуація з поширенням COVID-19 у Нью-Йорку. Це – найбільше американське місто.

У Нью-Йорку зафіксували вже 450 смертей від коронавірусу. На вулицях міста навіть з’явилися мобільні морги: вперше після теракту 11 вересня 2001 року.

Зменшили кількість працівників, що працюють на місці, також у Женеві: з 4 тисяч осіб до 70.

У Відні понад 97% співробітників ООН працюють віддалено, а в столиці Ефіопії Аддис-Абебі – 99%.

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Автор: Ірина Вихрущ
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Здоров'я Лікування ООН
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