Скільки тестів на коронавірус закупили для українців

До 2 лютого в Україні мають з'явитися тести для перевірки пацієнтів на коронавірус. Їх буде достатньо, щоб перевірити 120 осіб.

Про це на брифінгу повідомив в. о. генерального директора ДУ "Центр громадського здоров’я МОЗ України" Ігор Кузін.

Також на тему: Всі чотири підозри на коронавірус в Україні виявилися грипом

В. о. генерального директора ДУ "Центр громадського здоров’я МОЗ України" Ігор Кузін. “Всього для України закупили 4 комплекти тестів. 1 комплект використовують на 100 досліджень. На 1 пробу використовують три дослідження. Тому цих тестів буде достатньо, щоб перевірити 120 осіб.”

Профілактика nCoV: як вберегтися

ВООЗ радить керуватися стандартними рекомендаціями щодо запобігання поширенню інфекції:

Регулярно мийте руки з милом;

Закривайте ніс та рот, коли чхаєте;

М'ясо, яйця та риба повинні термічно оброблятись;

Мийте фрукти та овочі;

Уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання;

Уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми;

Також влада Китаю посилила контроль на в’їзд та виїзд з Уханю та закликала туристів утриматись від мандрівок в це місто, натомість місцевих жителів попросили його не покидати.

Якщо у вас піднялася температура, з’явилися симптоми грипу чи респіраторного захворювання, радимо вам все ж навідатися до лікарні для того, аби точно визначити вид інфекції.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.