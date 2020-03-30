Скільки тестів на коронавірус можуть за добу провести в Україні: відповідь МОЗ

Заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко розповів, що кожна вірусологічна лабораторія в Україні за добу може проводити щонайменше 200 тестів на коронавірус. Втім є і значно потужніші лабораторії, які можуть проводити до 2 тисяч тестів за добу.

При МОЗ створено бригаду з провідних вірусологів, які об'їжджають усі лабораторії і допомагають їм налаштувати алгоритми тестування, розповів Віктор Ляшко під час свого брифінгу.

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Тестами ми забезпечені – була 50 тисяч одиниць. Сьогодні очікується поставка ще 100 тисяч тестів для ПЛР-діагностики. Невдовзі ми очікуємо, що матимемо усе необхідне, щоб провести 2 мільйони досліджень для ПЛР-діагностики,

– розповів головний санітарний лікар України.

На разі окремі області не можуть здійснювати дослідження на наявність коронавірусної інфекції. Втім до кінця тижня в Україну привезуть 12 нових ампліфікаторів для ПЛР-діагностики.

"Їх розподілять між тими регіонами, де є або застаріле обладнання, або немає можливості провести тестування. Так ми забезпечимо покриття в усіх областях. Водночас розподіл лабораторій дозволяє нам доволі швидко і ефективно проводити дослідження", – запевнив Віктор Ляшко.

До тестування також долучають 3 пересувні ПЛР-лабораторії, які є у розпорядженні Міністерства оборони, а МОЗ також долучає до тестування і приватні лабораторії.



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