24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Скільки тестів на коронавірус можуть за добу провести в Україні: відповідь МОЗ

- Читать новость на русском
В Україні досі є області, де не можуть здійснювати тестування на коронавірус / wbtv.com

Заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко розповів, що кожна вірусологічна лабораторія в Україні за добу може проводити щонайменше 200 тестів на коронавірус. Втім є і значно потужніші лабораторії, які можуть проводити до 2 тисяч тестів за добу.

При МОЗ створено бригаду з провідних вірусологів, які об'їжджають усі лабораторії і допомагають їм налаштувати алгоритми тестування, розповів Віктор Ляшко під час свого брифінгу.

Важливо Від коронавірусу в Україні померли вже 11 людей

Тестами ми забезпечені – була 50 тисяч одиниць. Сьогодні очікується поставка ще 100 тисяч тестів для ПЛР-діагностики. Невдовзі ми очікуємо, що матимемо усе необхідне, щоб провести 2 мільйони досліджень для ПЛР-діагностики,
– розповів головний санітарний лікар України.

На разі окремі області не можуть здійснювати дослідження на наявність коронавірусної інфекції. Втім до кінця тижня в Україну привезуть 12 нових ампліфікаторів для ПЛР-діагностики.

"Їх розподілять між тими регіонами, де є або застаріле обладнання, або немає можливості провести тестування. Так ми забезпечимо покриття в усіх областях. Водночас розподіл лабораторій дозволяє нам доволі швидко і ефективно проводити дослідження", – запевнив Віктор Ляшко.

До тестування також долучають 3 пересувні ПЛР-лабораторії, які є у розпорядженні Міністерства оборони, а МОЗ також долучає до тестування і приватні лабораторії.

коронавірус, як уберегтися
Як уберегтися від епідемії коронавірусу / інфографіка 24 каналу

Автор: Василь Денисюк
Теги: Здоров'я Коронавірус в Україні Міністерство охорони здоров’я Лікування Медицина Віктор Ляшко Новини Здоров'я
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 00:11 Нові випадки COVID-19 на Тернопільщині: вже захворіли рівно 60 людей
Лікування 21450
сьогодні , 10:19 З днем народження: красиві привітання у прозі та віршах
Традиції 620442
сьогодні , 10:18 В Україні на коронавірус хворіють більше жінки
Лікування 1302
сьогодні , 02:14 Офіційно: голова МОЗ Ємець і міністр фінансів Уманський йдуть у відставку
Новини України 13508
сьогодні , 09:08 У світі закінчуються презервативи через коронавірус
Здорове життя 4282
сьогодні , 11:18 Великий піст 2020: календар харчування на кожен день
Food and Drinks 88538
сьогодні , 10:01 Від коронавірусу в Україні померли вже 11 людей
Лікування 10113
сьогодні , 10:09 В Україні посилюють карантинні заходи
Лікування 5019
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
28 березня 07:30 До літа зараження COVID-19 спаде, але відновиться восени, – відверте інтерв'ю з вірусологинею
Альона Чернецька
27 березня 15:30 Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція
Анастасія Лукашевська
27 березня 00:14 Протефлазід проти коронавірусу: чи справді українські ліки можуть вилікувати Covid-2019
Олександр Бевза
26 березня 12:24 Як не розлучитись після карантину: практичні поради психолога
Євгенія Мазур
25 березня 15:03 Як перебігає коронавірус у людини та як змінюються симптоми впродовж хвороби: інфографіка
Анастасія Кушпіт

Новини
Більше новин
Залиште відгук