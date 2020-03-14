Скільки тестів на коронавірус провели в Україні: МОЗ

Від початку року в Україні використали 500 тестів на коронавірус. Разом з тим, до Центру громадського здоров'я надійшло всього 67 підозр на Covid-19.

З 67 повідомлень про підозру результати виявилися негативними у 61 людини, повідомляє МОЗ.

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Завдяки тестуванню Центр громадського здоров'я виявив 3 випадки захворювання на коронавірус й станом на 14 березня досліджує ще 3 зразки.

У центрі додали, що вірусологічна референс-лабораторія досліджує не лише підозрілі випадки, а й контактних осіб.

Разом з тим у повідомленні не зазначено, скільки людей перевірили загалом. Адже лише мешканців "Нових Санжар" двічі перевіряли на наявність коронавірусу, а саме: 72 евакуйованих та весь персонал, який перебував разом з ними. Якщо врахувати лише евакуйованих людей – це 144 експрес-тестів.



Як вберегтися від коронавірусу / 24 канал

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