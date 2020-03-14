24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Скільки тестів на коронавірус провели в Україні: МОЗ

- Читать новость на русском
Скільки Україна зробила тестів на коронавірус / Getty Images

Від початку року в Україні використали 500 тестів на коронавірус. Разом з тим, до Центру громадського здоров'я надійшло всього 67 підозр на Covid-19.

З 67 повідомлень про підозру результати виявилися негативними у 61 людини, повідомляє МОЗ.

До теми Скільки людей захворіло на вірус з Китаю та у яких країнах: онлайн-мапа

Завдяки тестуванню Центр громадського здоров'я виявив 3 випадки захворювання на коронавірус й станом на 14 березня досліджує ще 3 зразки.

У центрі додали, що вірусологічна референс-лабораторія досліджує не лише підозрілі випадки, а й контактних осіб.

Разом з тим у повідомленні не зазначено, скільки людей перевірили загалом. Адже лише мешканців "Нових Санжар" двічі перевіряли на наявність коронавірусу, а саме: 72 евакуйованих та весь персонал, який перебував разом з ними. Якщо врахувати лише евакуйованих людей – це 144 експрес-тестів.


Як вберегтися від коронавірусу / 24 канал

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Коронавірус в Україні: у Чернівцях госпіталізували матір і двох дітей з підозрою
сьогодні
Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Коронавірус в Україні Міністерство охорони здоров’я Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
сьогодні 06:25 Як правильно йти на самоізоляцію: інструкція
Анастасія Лукашевська
13 березня 19:34 Все про коронавірус: 12 корисних статей
Анастасія Лукашевська
13 березня 17:10 Як зберігати здоровий сон: поради спеціаліста
Юлія Девда
13 березня 12:15 Як читати новини про коронавірус і не втратити здоровий глузд: практичні поради психолога
Євгенія Мазур
12 березня 10:45 Найнебезпечніші пандемії, які пережило людство: як з ними боролися і які були наслідки
Анастасія Лукашевська
Новини
Більше новин
Залиште відгук