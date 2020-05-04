Скільки триватиме пандемія коронавірусу: прогнози експертів

Пандемія COVID-19 виявилась складнішою проблемою, ніж це здавалось на початку. Коронавірусна хвороба поширюється швидко, її інкубаційний період триваліший, ніж наприклад у грипу, один інфікований здатний заразити значно більше число людей, аніж інші інфекційні хвороби, до того ж COVID-19 здатний заражувати до появи симптомів в носія, або ж зовсім проходити в безсимптомній формі.

За будь-яким прогнозом експертів пандемія коронавірусної хвороби триватиме від 1,5 до 2 років. Про це пише CNBC.

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Фахівці попередили, що варто готуватися до того, що інфекція продовжить циркулювати після першої хвилі і, ймовірно, буде періодично повертатися. Найважчою буде друга хвиля восени-взимку 2020 року.

Індекс репродукції R0 = 1 COVID-19

Індекс репродукції R0 = 1 означає, що заражений пацієнт в середньому передає інфекцію одній людині.

Важливо! Захворювання буде поширюватися, поки значення R0 залишається вище одиниці.

Як це відбувається зараз, під час пандемії коронавірусу

За даними фахівців з Університету Міннесоти, індекс репродукції COVID-19 оцінюють від 1,4 до 5,7. Причина такого розкиду в різниці підходів до тестування в різних регіонах.

У деяких країнах завдяки обмежувальним заходам вдалося знизити показник R0 по COVID-19 нижче 1, хоча коли обмежувальні заходи скасують, R0 може знову поступово піднятися вище 1,З, а це своєю чергою, призведе до нового спалаху хвороби,

– пишуть автори звіту.

Високий індекс репродуктивності означає, що перш ніж пандемія зійде нанівець, заразяться багато людей і, ймовірно, зможуть виробити імунітет.

За оцінками вчених, пандемію не вдасться зупинити, поки від 60% до 70% населення не матимуть імунітету.

Пандемія не вщухне впродовж наступних півтора-два роки

На підставі темпів розвитку минулих епідемій грипу і швидкості поширення коронавірусу вчені прийшли до висновку, що спалах COVID-19 не вщухне в найближчі півтора-два роки, за яким би сценарієм не розвивалися події.

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Сценарії поширення коронавірусної хвороби

Вчені представили три можливих сценарії поширення захворювання:

В одному з них слідом за першою хвилею весни 2020 піде серія з декількох хвиль меншого розміру впродовж літа, а потім вони будуть періодично повертатися протягом одного – двох років. Другий сценарій: за першою хвилею навесні 2020 піде друга, більша, восени або взимку 2020 року. Після цього відбудеться ще одна, слабша, у 2021 році. Цей варіант збігається з плином епідемії іспанської лихоманки 1918 року, там була така ж послідовність хвиль. Останній сценарій: слідом за першою хвилею настане повільне поширення вірусу, але без яскраво вираженої хвилі. Така ситуація не потребує введення обмежувальних заходів, хоча випадки нових заражень і смертей продовжаться. Цей сценарій найменш імовірний.

Яким би не був сценарій розвитку пандемії – при наявності хоча б мінімальних заходів запобігання – ми повинні бути готові як мінімум до ще 18 – 24 місяців значної активності COVID-19. В окремих географічних точках періодично будуть виникати осередки зараження,

– зазначили вчені з США.



Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 каналу

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