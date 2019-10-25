Скільки українців мають щеплення від дифтерії

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Щеплення від дифтерію в Україні
Щеплення від дифтерію в Україні / unsplash.com

Близько 77 відсотків українців мають щеплення від дифтерії. Цей показник є недостатнім, щоб утворити колективний імунітет.

Нині вакцин в Україні є достатньо, тому медики закликають всіх невакцинованих людей зробити щеплення, про це розповів начальник відділу первинної медико-санітарної допомоги Департаменту охорони здоров’я Василь Животенюк на брифінгу щодо випадку захворювання на дифтерію у столичному закладі освіти.

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Колективний імунітет – це рівень щеплення групи людей, при якому поширення інфекційних захворювань стає неможливим. Він виникає, коли вакцинованих понад 90%.

 
Дифтерія – що це?
гостре інфекційне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом та призводить до запалення переважно слизових оболонок носогорла, загальної інтоксикації й ураження серцево-судинної та нервової систем.

Наголошуємо, що єдиний спосіб захиститися від дифтерії та запобігти розвитку небезпечних ускладнень – вакцинація для дітей і ревакцинація для дорослих.

Найвищий рівень вакцинації від дифтерії у дітей:

Діти до одного року – 86%;

6-16 років – 82%.

Найнижчий рівень у дорослих, які потребують ревакцинації – 49%. Нині в Україні є 120 тисяч доз вакцин проти дифтерії. При середньому використанні 10 тисяч на місяць.

За календарем щеплень вакцинація від дифтерії проводиться у 2-4-6-18 місяців, 6 років, 16 років і повторюється кожні 10 років. 

Календар щеплень в Україні

Календар щеплень в Україні

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Чим так небезпечна дифтерія: симптоми, профілактика та лікування
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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Профілактика захворювань Лікування Дифтерія в Україні Інфекція Медицина Вакцинація
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