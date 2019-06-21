Скільки українців не довіряють вакцинації: сумна статистика
Вакцинація є найкращим захистом людини від небезпечних хвороб, до прикладу, кору. Завдяки вакцинам людство позбулося від віспи та є на шляху подолання поліомієліту.
Попри це, у світі продовжують фіксувати спалахи кору, а це означає, що світ робить крок назад у боротьбі з цією хворобою, пише BBC.
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Wellcome Global Monitor опитала людей у 142 країнах світу щодо довіри до науки, науковців та інформації про здоров'я; рівні розуміння та інтересу до науки та здоров'я; ставлення до вакцин.
З твердженням про безпечність вакцин:
79% (вісім з десяти) - певною мірою або повністю погоджуються.
7% – певною мірою або повністю не погоджуються.
14% – ані погоджуються, ані не погоджуються, або не знають.
З твердженням про ефективність вакцин:
84% – повністю або певною мірою погоджуються.
5% – повністю або певною мірою не погоджуються.
12% – ані погоджуються, ані не погоджуються, або не знають.
В Україні, де зареєстрували у 2018 році найбільшу кількість спалаху кору у Європі, з ефективністю вакцин погоджується 50% опитаних. У Білорусі цей показник становить 46%, у Молдові – 49%, у Росії – 62%.
Спалахи кору у Європі у 2018 році
Найбільш невпевненими у безпечності та ефективності вакцин – люди з країн з високим рівнем доходів.
До прикладу, у Франції, де зараз фіксуються спалахи кору, кожен третій не погоджується з твердженням, що вакцини є безпечними. Це найвищий відсоток серед усіх країн світу. 19% французів не впевнені в ефективності вакцин, ще 10% не погоджуються з важливістю вакцинації для дітей. У Франції уряд додав ще 8 обов’язкових щеплень, раніше було – три.
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Скільки людей вірить у безпечність вакцин: статистика
У Італії з безпечністю вакцин не погоджуються 24% опитаних жителів. У країні прийняли закон, який забороняє невакцинованим дітям відвідувати заняття. Відтак, щеплення в Італії є обов'язковим.
У штаті Нью-Йорк прийняли закон про заборону можливості відмовитися від щеплень із релігійних міркувань.
У Північній Америці, Південній і Північній Європі з тим, що вакцини безпечні, погоджуються трохи понад 70% респондентів.
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У Західній Європі з безпечністю вакцин не погоджуються 41%, у Східній Європі – 50%.
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