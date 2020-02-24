Скільки українців не підтримують протести проти розміщення евакуйованих з Китаю: опитування

Три чверті громадян України (74%) не підтримали протести проти розміщення евакуйованих з Китаю українців, які сталися 20 лютого у Полтавській області. За даними опитування, чим вищий рівень освіти та доходів, тим вищий рівень несприйняття протестів проти евакуації.

Підтримують такі дії лише 15% опитаних, 11% вагалися з оцінкою. Про це свідчать дані опитування проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 22-23 лютого 2020 року.

Радимо ознайомитися: Паніка щодо коронавірусу: як політики скористались фейками та маніпуляцією

У регіональному розрізі найбільше тих, хто не підтримав такі дії, на Півдні України (80%).



Ставлення до протестів проти розміщення евакуйованих з Китаю українців / Інфографіка групи "Рейтинг"

Опитування проведене Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 22-23 лютого 2020 року серед 1200 респондентів по всій Україні за виключення окупованих Росією територій. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,8%.

Протести через евакуацію українців з Китаю: основне

Разом із рішенням про евакуацію не оголосили, в яке саме місто привезуть українців та іноземців з китайського Уханя. Водночас у ЗМІ з'являлася інформація із згадками окремих регіонів, через що там вибухали протести.



Так, до прикладу, було на Львівщині та Тернопільщині. Люди збиралися і навіть палили шини біля медичних закладів, куди нібито мали привезти українців. Згодом через це голова Тернопільської ОДА Ігор Сопель подав у відставку – Володимир Зеленський її прийняв.

Найбільші протести вибухнули у Нових Санжарах, куди привезли евакуйованих українців. Від 19 лютого місцеві перекривали дороги, палили шини та навіть влаштували сутички з поліцією, під час яких 9 силовиків отримали поранення.

Вранці 20 лютого ситуація у селищі загострилася, і туди приїхала поліція та Національна гвардія України. Силовики також привезли військову техніку, зокрема бронеавтомобілі.

Надвечір 20 лютого правоохоронцям вдалося відтіснити людей і зробити коридор для 7 автобусів з евакуйованими. У цей час місцеві почали кидати камінням в транспорт і кричати "Ганьба". Евакуйовані українці у відповідь показували серця.

Під час сутичок у Нових Санжарах поліція затримала 24 людей та відкрила 5 кримінальних справ. 21 лютого 23 затриманих відпустили.

Водночас, Володимир Зеленський після протестів звернувся до українців. Він наголосив, "вірусологи у спортивних костюмах" у містечку свідомо і навмисне сіяли паніку серед місцевого населення, а потім підбурювали їх до протестів. Президент наголосив, що винні будуть покарані.

Дивіться відео протестів у Нових Санжарах: