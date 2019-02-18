Скільки українців переживали важкі життєві ситуації у 2018 році

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52% українців пережили у 2018 році стресові ситуації
52% українців пережили у 2018 році стресові ситуації / pixabay.com

Упродовж минулого року 52% українських респондентів пережили якусь стресову ситуацію.

Цей показник практично не змінився у порівнянні з 2017 роком (53%), йдеться у соціологічному дослідженні Київського міжнародного інституту соціології.

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Вони виявили зменшення сумарної частки респондентів, які відчували свою безпорадність і втрачали віру в себе (17% у 2018 проти 21% у 2017), а також тих, кому довелося втратити роботу й опинитися без засобів до існування (11% проти 15%).

Тих, хто упродовж всього року не переживав жодної стресової ситуації у 2018 році поменшало на 4% – до 38%.

Зазначається, що найчастіше українці переживали вісім видів стресових ситуацій.

Стресові ситуації українців у 2018 році
Стресові ситуації українців у 2018 році

Упорівнянні з "довоєним" 2013 роком значно знизилася лише кількість опитаних, які взагалі не переживали стресових ситуацій — (48% у 2013 проти 38% – у 2018 році).

Опитування проводилося протягом 30 листопада – 14 грудня 2018 року в усіх регіонах України, крім АР Крим та окупованої частини Донбасу. В ньому взяли участь 2034 респонденти віком від 18 років.

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Теги: Новини України Здоров'я Психологія Соціологічне дослідження
Джерело: 24 Канал
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