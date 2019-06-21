Скільки українців підтримують легалізацію медичної марихуани

2 Читать новость на русском
Українці підтримують легалізацію медичної марихуани
Українці підтримують легалізацію медичної марихуани / pixabay.com

Понад половина українців підтримує легалізацію медичної марихуани, 33% – категорично проти.

30% опитаних українців повністю, а 28% певною мірою підтримують можливу легалізацію медичної марихуани в Україні для пацієнтів, яким вона зможе полегшити симптоми і/або полегшити біль, йдеться в опитуванні соціологічної групи "Рейтинг". 

Читайте також: Коноплі: наркотик чи ліки, або Чому потрібно легалізувати канабіс в Україні?

Таким чином, 58% підтримує цю ініціативу, а 33% - протилежної думки. Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного в травні 2019 року. Зазначається, що відновлюється високий рівень абсолютної "легалізації" медичної маріхуани серед мешканців Києва, чоловіків, молодих і заможних опитаних.

Більше половини українців підтримує легалізацію медичної марихуани
Більша частина українців підтримує легалізацію медичної марихуани

Високий рівень абсолютної підтримки легалізації медичної марихуани серед мешканців Києва, чоловіків, молодших і заможних опитаних.

Що лікують медичним канабісом

• Епілепсія. Відзначається висока результативність такого лікування – кількість нападів зменшується більше ніж на 50 відсотків.
• Хвороба Альцгеймера – хронічне нейродегенеративне захворювання, що руйнує людську психіку. З кожним роком зростає кількість хворих (переважно людей похилого віку). Хвороба наразі вважається невиліковною, проте канабіноїди значно уповільнюють її розвиток і є надія, що з часом саме на основі цієї складової конопель будуть створені ефективні ліки.
• Розсіяний склероз. Страждають нервові клітини головного та спинного мозку, виникають спазми м'язів, що призводить до тяжких психічних і фізичних розладів. Вживання препаратів, які містять канабіноїди, набагато полегшує стан хворих.
• Онкозахворювання. У США та в Ізраїлі канабіноїди застосовують як для лікування деяких видів раку, так і для зменшення больового синдрому. Результати доволі обнадійливі.

Де легалізована марихуана
Де легалізована марихуана

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Смачне варення з черешні: 3 простих рецепти приготування
сьогодні
7896
Теги: Здоров'я Інфографіка Здорове життя Лікування Медицина медичний канабіс Наркотики Соціологічне дослідження
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
20 червня 19:41 Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
Олександр Бевза 14680
Курити не можна кинути: книги, поради і мобільні додатки, які допоможуть забути про сигарети
19 червня 20:00 Курити не можна кинути: книги, поради і мобільні додатки, які допоможуть забути про сигарети
Юлія Ліпенцева 929
Як пережити спеку в автомобілі
18 червня 18:00 Як пережити спеку в автомобілі
873
Тест на наявність фобії та панічних атак: чи є у вас тривожний розлад
14 червня 19:30 Тест на наявність фобії та панічних атак: чи є у вас тривожний розлад
3101
День донора: кілька тез, що переконають вас здавати кров
14 червня 09:42 День донора: кілька тез, що переконають вас здавати кров
Ірина Полицька 3428
Новини
Більше новин
Залиште відгук