Скільки українців підтримують легалізацію медичної марихуани

Понад половина українців підтримує легалізацію медичної марихуани, 33% – категорично проти.

30% опитаних українців повністю, а 28% певною мірою підтримують можливу легалізацію медичної марихуани в Україні для пацієнтів, яким вона зможе полегшити симптоми і/або полегшити біль, йдеться в опитуванні соціологічної групи "Рейтинг".

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Таким чином, 58% підтримує цю ініціативу, а 33% - протилежної думки. Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного в травні 2019 року. Зазначається, що відновлюється високий рівень абсолютної "легалізації" медичної маріхуани серед мешканців Києва, чоловіків, молодих і заможних опитаних.



Більша частина українців підтримує легалізацію медичної марихуани

Високий рівень абсолютної підтримки легалізації медичної марихуани серед мешканців Києва, чоловіків, молодших і заможних опитаних.

Що лікують медичним канабісом?

• Епілепсія. Відзначається висока результативність такого лікування – кількість нападів зменшується більше ніж на 50 відсотків.

• Хвороба Альцгеймера – хронічне нейродегенеративне захворювання, що руйнує людську психіку. З кожним роком зростає кількість хворих (переважно людей похилого віку). Хвороба наразі вважається невиліковною, проте канабіноїди значно уповільнюють її розвиток і є надія, що з часом саме на основі цієї складової конопель будуть створені ефективні ліки.

• Розсіяний склероз. Страждають нервові клітини головного та спинного мозку, виникають спазми м'язів, що призводить до тяжких психічних і фізичних розладів. Вживання препаратів, які містять канабіноїди, набагато полегшує стан хворих.

• Онкозахворювання. У США та в Ізраїлі канабіноїди застосовують як для лікування деяких видів раку, так і для зменшення больового синдрому. Результати доволі обнадійливі.



Де легалізована марихуана

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